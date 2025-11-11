Acesse sua conta
Peixe assado: 5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar

Veja como preparar versões saborosas e nutritivas com este alimento

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:01

Salmão assado com legumes coloridos (Imagem: MShev | Shutterstock)
Salmão assado com legumes coloridos Crédito: Imagem: MShev | Shutterstock

Leve, nutritivo e cheio de sabor, o peixe é um alimento versátil que combina com diversas preparações e temperos. Assar é uma das formas mais equilibradas de realçar seu gosto natural sem excesso de gordura, mantendo nutrientes que fortalecem o corpo e trazem bem-estar ao dia a dia.

Para inspirar seu cardápio com praticidade e equilíbrio, listamos5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantarque mostram o quanto um bompeixe assadopode transformar a refeição em um momento especial!

Salmão assado com legumes coloridos

Ingredientes

  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 3 filés de salmão (aproximadamente 150 g cada)
  • 1 cenoura cortada em rodelas grossas
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos grandes
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de coentro para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Tempere com azeite, alho, sal e pimenta-do-reino. Depois, distribua os legumes em uma assadeira grande e coloque os filés de salmão por cima. Regue com o suco de limão e um fio adicional de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até o salmão ficar dourado, e os legumes, macios. Retire do forno, finalize com folhas de coentro e sirva em seguida.

Peixe branco assado com molho de tomate e alcaparra

Ingredientes

  • 4 postas de peixe branco
  • 2 tomates maduros picados
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de alcaparra escorrida
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Adicione o tomate e a alcaparra. Cozinhe por 5 minutos e tempere com sal e orégano. Disponha o peixe em um refratário, cubra com o molho e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos. Sirva em seguida.

Peixe assado com ervas e limão (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)
Peixe assado com ervas e limão Crédito: Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

Peixe assado com ervas e limão

Ingredientes

  • 1 peixe inteiro limpo
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • 4 fatias finas de limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1/2 xícara de chá de salsinha e coentro picados
  • 1 colher de chá de tomilho fresco

Modo de preparo

Seque bem o peixe com papel-toalha. Depois, faça leves cortes diagonais na superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o tomilho e metade das ervas picadas.

Passe a mistura por toda a superfície do peixe, inclusive dentro da cavidade abdominal. Coloque as fatias de limão e o restante das ervas dentro do peixe. Disponha o peixe em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, retire o papel-alumínio e deixe dourar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva com batatas rústicas assadas, salada de folhas e tomates frescos temperados com azeite e limão.

Peixe assado ao leite de coco e curry

Ingredientes

  • 4 postas de cação
  • 1 cebola fatiada
  • 1 tomate picado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de chá de curry em pó
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em um refratário, disponha as postas de peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e curry. Espalhe a cebola e o tomate por cima. Regue com o azeite e o leite de coco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Remova o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, até dourar levemente. Retire do forno com cuidado e sirva em seguida, com coentro picado polvilhado por cima.

Peixe assado com cebola caramelizada e vinho branco

Ingredientes

  • 2 postas de namorado
  • 1 cebola cortada em rodelas finas
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o açúcar mascavo. Deixe dourar até caramelizar levemente. Reserve. Coloque as postas de peixe em um refratário e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho.

Em seguida, espalhe as cebolas caramelizadas por cima, regue com o vinho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos e, em seguida, retire o papel-alumínio para dourar por mais 10 minutos. Passados os 10 minutos, remova do forno com cuidado e sirva.

