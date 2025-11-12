Acesse sua conta
Sean ‘Diddy’ Combs aparece irreconhecível em fotos após primeiros dias em prisão federal

Rapper foi acusado de transporte de mulheres com fins de prostituição

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:03

Diddy cumpre medidas disciplinares na prisão
Diddy cumpre medidas disciplinares na prisão Crédito: MEGA | GC Images

Após ser preso por suspeita de transporte de mulheres com fins de prostituição, Sean “Diddy” chamou atenção ao surgiu irreconhecível depois dos primeiros dias na prisão federal de Fort Dix, na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

As imagens obtidas pela CBS News nesta semana mostram o cantor com barba e cabelo grisalho, e uma expressão visivelmente abatida. O artista foi transferido para o local em 30 de outubro, depois de ser condenado a quatro anos e dois meses de prisão.

Segundo a CBS, Diddy exerce a função de assistente de capelão em Fort Dix, uma das posições mais cobiçadas entre os detentos. Entre as responsabilidades do rapper, estão organizar a biblioteca religiosa, limpar o escritório e auxiliar em registros administrativos.

Diddy também participa de um programa intensivo de tratamento para dependência química, como parte do processo de reabilitação imposto pela instituição. Apesar de estar cumprindo as medidas dentro da prisão, o músico enfrenta medidas disciplinares por ter feito uma ligação telefônica não autorizada. Inclusive, ele pode perder privilégios no refeitório.

De acordo com informações da emissora, Combs alegou às autoridades que a chamada se tratava de uma conversa com sua equipe jurídica para discutir uma declaração ao The New York Times.

Sean 'Diddy' Combs, de 56 anos, foi visto com cabelos grisalhos em uma foto de registro policial
Sean 'Diddy' Combs, de 56 anos, foi visto com cabelos grisalhos em uma foto de registro policial Crédito: Reprodução | CBS News

