FAMOSOS

Maya Massafera mostra novo procedimento no bumbum: 'Isso vai crescer'

Influenciadora passou por aplicação de ácido hialurônico na região para melhorar a aparência e firmeza

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:26

Maya Massafera Crédito: Reprodução/Instagram

Maya Massafera optou por mais um procedimento estético no corpo, dessa vez no bumbum. A influenciadora compartilhou nas redes sociais que foi até uma clínica de estética para a aplicação de ácido hialurônico, com o objetivo de melhorar a aparência e firmeza da região. Ela também confessou o receio de usar o PMMA.

"Gente, eu vim aqui para colocar agora no bumbum um pouco. Lembrando vocês que eu estou colocando o ácido hialurônico, porque eu não tive coragem e não aconselho ninguém a pôr PMMA. Eu fui em alguns médicos, eles falaram para colocar PMMA e eu conversei com outros médicos, é uma bomba-relógio", falou.

Maya Massafera passou por novo procedimento no bumbum 1 de 12

"E o ácido hialurônico é muito difícil dar algum problema e, se der, eles têm antídoto, uma enzima que faz a degradação do ácido, chama hialuronidase", completou a influenciadora.

Maya também garantiu que seguirá focada nos treinos. O plano é que, à medida que o ácido for absorvido pelo organismo de forma natural, os músculos já estejam maiores.

"Só que eu sou muito focada, gente, eu coloquei na minha cabeça e eu estou treinando perna e bunda muito forte. Isso vai crescer, em menos de dois anos vai crescer. Então quanto o meu natural vai crescendo, o ácido vai saindo, então isso é uma coisa só temporária para mim. E a minha perna ainda está inchada e ela falou que o resultado é daqui a 30 dias, então espera que ela desincha um pouco".