VEJA VÍDEO

Filho diz que Letícia Birkheuer tem vício em mentir e manda recado: ‘Quero ficar um bom tempo sem te ver’

João Guilherme, de 14 anos, publicou outro vídeo nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 12:46

João Guilherme rebateu Letícia Birkheuer Crédito: Reprodução | Instagram

João Guilherme, de 14 anos, filho da atriz Letícia Birkheuer, de 47, voltou a se pronunciar nas redes sociais sobre a relação conturbada com a mãe. Em uma publicação conjunta com o pai, Alexandre Furmanovich, de 39 anos, João disse que em outra publicação feita ao lado do pai no Instagram, não foi manipulado, como muitos alegam, além de ter pedido afastamento da mãe. João é fruto do antigo relacionamento da modelo e atriz com o empresário.

“Não estou sendo manipulado por ninguém, não estou sendo coagido, por livre e espontânea vontade, eu decidi vir aqui de novo fazer um pronunciamento, também não tem um roteiro como se fosse planejado, vim aqui naturalmente e por livre e espontânea vontade, e no outro vídeo também, não estava sendo coagido e nem alienado como muita gente alega, pelo fato do meu pai estar ao meu lado no vídeo, que eu estava com medo, ou que eu fui pressionado a fazer aquele vídeo”, disse se referindo a outro vídeo publicado com o pai.

Além disso, o adolescente esclareceu alguns acontecimentos nos últimos anos que colocaram o nome dos pais no centro de várias polêmicas, desde o divórcio. “No acidente de 2021 meu pai não estava alterado, não estava bêbado, nem nada do tipo. O acidente aconteceu porque tinha um problema na roda traseira do carro e ninguém sabia, e ele não percebeu que o carro estava indo para a outra margem da pista, e acabou batendo num outro carro”, explicou.

Letícia Birkheuer está em disputa pela guarda do filho 1 de 13

João também pontuou o momento que Letícia o deixou sob o cuidado de enfermeiros. “Mesmo que ela tivesse um laudo médico de um psiquiatra para contratar enfermeiro, tem outro protocolo essencial e básico para se seguir, para contratar um enfermeiro para cuidar de um menor de idade, você tem que levar esse menor de idade para ir numa consulta com um psiquiatra, e não sou um louco para [precisar] contratar um enfermeiro”, disse.

“Terceira, e última coisa, eu quero te dar um recado, cara a cara, porque você vai ver esse vídeo, obviamente. Eu não gosto que você me exponha, eu tomei a coragem de vir aqui para falar em público, e também da outra vez com meu pai, porque eu estou cansado de você ficar me expondo, eu já te falei outra vez no pessoal que eu não gosto que você me exponha, me use como objeto para alcançar um leve engajamento de 5 minutos, que depois acaba e você tem que me usar de novo quando você acha uma situação. Já foi provado que algumas coisas são mentiras, e você continua mentindo por algo que já foi provado que é mentira, é alguma espécie de mitomania ou transtorno comportamental”, completou.

O adolescente ainda refletiu sobre seus sentimentos em relação à mãe. "Eu não tenho o princípio de porque a mãe carrega o filho 9 meses na barriga que ela pode fazer o que ela quiser. Porque mais que eu te ame, porque eu acredito que no fundo todo filho ama a mãe, eu quero ficar um bom tempo sem te ver”.

Vídeo de João Guilherme

O outro vídeo que o adolescente se refere é uma gravação que foi feita antes da resposta de Letícia nas redes sociais. Segundo João, durante uma visita à casa da mãe no Rio de Janeiro, ele teria passado por uma situação extrema que o levou a fugir do local. “Houve um incidente em que eu precisei sair de casa. Um enfermeiro contratado por ela me deu um mata-leão no meio da rua”, relatou o jovem. De acordo com Furmanovich, o caso foi registrado em delegacia.

No mesmo vídeo, o adolescente demonstrou incômodo com a exposição feita pela mãe nas redes sociais. “Eu já disse que não gosto disso. Ninguém gosta de ser usado como objeto para engajamento. Estou cansado”, afirmou. João também declarou que não se sente confortável em viajar para visitar Leticia e que, em algumas ocasiões, teria sido obrigado a fazê-lo contra a própria vontade.

O pai reforçou que o filho vive atualmente sob sua guarda por decisão judicial. “Meu filho mora comigo. Temos uma relação inseparável, construída com amor, limites e responsabilidade”, escreveu Furmanovich. Ele também acusou a ex-mulher de agressões físicas e psicológicas contra o adolescente.

Posicionamento de Letícia Birkheuer