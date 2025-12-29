ENTENDA

Nattan se envolve em polêmica e sobra para Rafa Kalimann: ‘Preciso de paz’

Cantor sertanejo se envolveu em confusão após publicação nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:56

Nattan e Rafa Kalimann Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Nattan se envolveu em mais uma polêmica nos últimos dias, após publicar uma foto gerada por inteligência artificial abraçando Zé Felipe e Vini Jr., o ex e o atual de Virginia. No entanto, a brincadeira gerou uma série de críticas.

Na reta final da gravidez, Rafa Kalimann decidiu usar o momento para desabafar sobre o assunto nos “melhores amigos” do Instagram. No entanto, a publicação apenas para os melhores amigos terminou viralizando.

De acordo o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, a influenciadora explicou que sua prioridade no momento é cuidar da chegada de Zuza, primeira filha do casal. “Era pedir muito não ver meu nome envolvido em polêmica na última semana de gravidez, né? De alguma forma tinha que sobrar para mim e eu só preciso de paz agora. Ainda mais fomentando algo que todos sabem que não existiu, eu não tenho problema algum porque não fiz absolutamente nada. Isso só resulta em mil insultos e absurdos que preciso ler sem parar como está sendo aqui agora”, desabafou a influenciadora.

Por causa do que aconteceu, Rafa decidiu tomar uma decisão. “Estou me desligando daqui para cuidar de mim e da bebê quando ela chegar. Já era para eu ter feito isso e eu estava procrastinando por estar sozinha em casa sem fazer nada, mas não tem hora mais propícia até porque já sabemos que até amanhã só vai aumentar”, disse.

A polêmica começou quando Nattan compartilhou um registro com Vini Jr. ao som da música “Homem É Homem”, “Moleque É Moleque”, parceria com Zé Felipe. “Colocou Zé Felipe para o Vini Jr. escutar, homem? Ousadíssimo”, brincou um seguidor.

No entanto, o jogador do Real Madrid aparentou não se incomodar, e reagiu a publicação de forma descontraída. “É o Nattanzinnn”, comentou. Natta ainda explicou que a situação não foi planejada. “Nem me toquei kkk”, respondeu o artista em uma publicação sobre a confusão.

Depois disso, Nattan tentou ‘consertar ‘ a situação, mas terminou piorando as coisas. Ele publicou uma montagem em que aparece abraçado com Zé Felipe e Vini Jr., ex e atual de Virginia. Fãs da apresentadora não gostaram nada e criaram montagens dele com os exs de Rafa, além de Rafa com a ex de Nattan.