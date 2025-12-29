Sessão da Tarde exibe comédia romântica nesta segunda-feira (29 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:59
Nada como uma comédia romântica para aquecer e comemorar um dia de folga ou até mesmo nas férias durante o final de ano. Pensando nisso, nesta segunda-feira (29), a Sessão da Tarde exibe “A Filha da Noiva” (2023).
No longa, Kate (Halston Sage) não reage bem à notícia surpreendente do casamento da sua melhor amiga da vida, a própria mãe, Diane (Marcia Gay). Além de mãe e filha, as duas têm uma forte conexão, no entanto essa ligação precisa enfrentar momentos difíceis quando Kate inicia uma série de ações para tentar boicotar o relacionamento e acabar com o casamento de Diane com um misterioso e elegante homem.
'A Filha da Noiva'
Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.