Sessão da Tarde exibe comédia romântica nesta segunda-feira (29 de dezembro)

Divertida comédia romântica é exibida após ‘Terra Nostra’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:59

Filme desta segunda-feira (29) promete boas risadas
Filme desta segunda-feira (29) promete boas risadas Crédito: Reprodução

Nada como uma comédia romântica para aquecer e comemorar um dia de folga ou até mesmo nas férias durante o final de ano. Pensando nisso, nesta segunda-feira (29), a Sessão da Tarde exibe “A Filha da Noiva” (2023).

No longa, Kate (Halston Sage) não reage bem à notícia surpreendente do casamento da sua melhor amiga da vida, a própria mãe, Diane (Marcia Gay). Além de mãe e filha, as duas têm uma forte conexão, no entanto essa ligação precisa enfrentar momentos difíceis quando Kate inicia uma série de ações para tentar boicotar o relacionamento e acabar com o casamento de Diane com um misterioso e elegante homem.

'A Filha da Noiva'

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

