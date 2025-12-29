Universo manda alerta: Ouvir o corpo e respeitar limites será essencial para os signos nesta hoje (29 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:16
Emocionalmente, esta segunda pede acolhimento. A Lua em Touro desperta a necessidade de se sentir seguro, amado e confortável.
Não é um dia para pressões externas ou cobranças exageradas.
Câncer e Peixes podem sentir maior sensibilidade, enquanto Escorpião pode enfrentar emoções intensas ligadas ao controle.
O céu orienta: cuide de você antes de tentar resolver tudo.
Pequenos gestos; um descanso a mais, uma boa refeição, um tempo offline, fazem toda a diferença hoje.