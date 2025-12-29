ASTROLOGIA

Universo manda alerta: Ouvir o corpo e respeitar limites será essencial para os signos nesta hoje (29 de dezembro)

O dia favorece descanso, silêncio e conexões que trazem segurança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:16

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Emocionalmente, esta segunda pede acolhimento. A Lua em Touro desperta a necessidade de se sentir seguro, amado e confortável.

Não é um dia para pressões externas ou cobranças exageradas.

Câncer e Peixes podem sentir maior sensibilidade, enquanto Escorpião pode enfrentar emoções intensas ligadas ao controle.

O céu orienta: cuide de você antes de tentar resolver tudo.