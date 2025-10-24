CONDENADO

Sean 'Diddy' Combs sofre tentativa de agressão na prisão, diz jornal

Rapper, condenado por crimes ligados à prostituição, acordou durante a tentativa de ataque

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 12:44

P. Diddy Crédito: Reprodução

O rapper norte-americano Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, passou por momentos de tensão dentro do Metropolitan Detention Center (MDC), no Brooklyn, em Nova York. Segundo o jornal Daily Mail, o artista acordou com uma faca encostada em seu pescoço, durante uma tentativa de ataque dentro da cela.

De acordo com informações de Charlucci Finney, amigo próximo do cantor, o agressor foi contido a tempo por um guarda do presídio, evitando que o episódio terminasse em tragédia.

“Foi uma experiência aterrorizante”, relatou Finney, afirmando que o ambiente dentro do MDC é extremamente hostil, especialmente para detentos condenados por crimes sexuais.

Atualmente, Diddy cumpre pena de quatro anos e dois meses de prisão, após ser condenado por envolvimento em crimes ligados à prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves, que incluíam tráfico sexual e extorsão, mas permanece sob vigilância constante dentro da penitenciária.

Fontes ligadas à administração do presídio afirmam que o clima de tensão é constante, já que detentos com histórico de crimes sexuais frequentemente se tornam alvo de represálias de outros detentos.

Sean "Diddy" Combs é condenado em duas acusações, mas absolvido das mais graves 1 de 8

Recentemente, o rapper solicitou perdão presidencial a Donald Trump, alegando arrependimento e boa conduta na prisão. O ex-presidente, no entanto, já havia indicado que não pretende conceder o perdão, lembrando que o músico foi um de seus críticos mais ferrenhos durante a campanha de 2024.