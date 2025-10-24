Acesse sua conta
Sean 'Diddy' Combs sofre tentativa de agressão na prisão, diz jornal

Rapper, condenado por crimes ligados à prostituição, acordou durante a tentativa de ataque

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 12:44

P. Diddy
P. Diddy Crédito: Reprodução

O rapper norte-americano Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, passou por momentos de tensão dentro do Metropolitan Detention Center (MDC), no Brooklyn, em Nova York. Segundo o jornal Daily Mail, o artista acordou com uma faca encostada em seu pescoço, durante uma tentativa de ataque dentro da cela.

De acordo com informações de Charlucci Finney, amigo próximo do cantor, o agressor foi contido a tempo por um guarda do presídio, evitando que o episódio terminasse em tragédia.

“Foi uma experiência aterrorizante”, relatou Finney, afirmando que o ambiente dentro do MDC é extremamente hostil, especialmente para detentos condenados por crimes sexuais.

Atualmente, Diddy cumpre pena de quatro anos e dois meses de prisão, após ser condenado por envolvimento em crimes ligados à prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves, que incluíam tráfico sexual e extorsão, mas permanece sob vigilância constante dentro da penitenciária.

Fontes ligadas à administração do presídio afirmam que o clima de tensão é constante, já que detentos com histórico de crimes sexuais frequentemente se tornam alvo de represálias de outros detentos.

Sean "Diddy" Combs é condenado em duas acusações, mas absolvido das mais graves

Júri condenou o rapper por duas acusações de transporte para prostituição por Shutterstock
Cassie Ventura foi uma das vítimas das acusações que resultou em condenação por Reprodução
No entanto, ele foi absolvido nas três acusações mais graves  por Shutterstock
Quando o escândalo estourou, vários artistas tiveram seus nomes envolvidos pela relação com o músico, entre eles JustinBieber por Reprodução
O casal Jay Z e Beyoncé por Reprodução
E até o cantor Usher que, segundo um ex-segurança, teria sido abusado pelo rapper por Reprodução
50 cent foi um dos artistas que se posicionou publicamente contra o rapper por Shutterstock
Eminem também falou de crimes de Diddy em seu último álbum por Shutterstock
1 de 8
Júri condenou o rapper por duas acusações de transporte para prostituição por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Diddy vai recorrer de condenação por tráfico sexual e sentença de 50 meses de prisão nos EUA

Sexo, drogas e celebridades: saiba como eram as festas de P. Diddy

Justin Bieber foi realmente abusado por Diddy? Representante do cantor responde

Jay-Z é acusado de estuprar adolescente de 13 anos junto com Diddy

Diddy é acusado de estuprar menino de 10 anos em 2005

Recentemente, o rapper solicitou perdão presidencial a Donald Trump, alegando arrependimento e boa conduta na prisão. O ex-presidente, no entanto, já havia indicado que não pretende conceder o perdão, lembrando que o músico foi um de seus críticos mais ferrenhos durante a campanha de 2024.

O Departamento de Correções de Nova York não comentou oficialmente o caso, mas fontes internas informaram que Diddy foi transferido para uma ala de segurança máxima, onde deve permanecer isolado por tempo indeterminado.

