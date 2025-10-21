Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump avalia liberar P. Diddy da prisão ainda nesta semana, diz site

Músico condenado por tráfico sexual pode ter pena reduzid

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:00

Festas de Diddy reuniam celebridades e esconderam abusos e excessos
Festas de Diddy reuniam celebridades e esconderam abusos e excessos Crédito: Reprodução

Após liberar o ex-deputado George Santos, Donald Trump agora considera intervir na sentença de P. Diddy, condenado por transporte de pessoas para exploração sexual. O músico cumpre pena de pouco mais de quatro anos e já passou um ano e um mês na prisão.

Segundo o TMZ, um funcionário de alto escalão da Casa Branca afirmou que Trump ainda está indeciso sobre a ação. Membros do governo teriam aconselhado o presidente a não conceder o perdão, mas, conforme a fonte, "Trump faz o que quiser".

A defesa de Diddy procurou autoridades governamentais logo após a condenação, pedindo que o presidente assinasse um perdão ou reduzisse a pena — quando a sentença é substituída por outra menos severa.

Sean "Diddy" Combs é condenado em duas acusações, mas absolvido das mais graves

Júri condenou o rapper por duas acusações de transporte para prostituição por Shutterstock
Cassie Ventura foi uma das vítimas das acusações que resultou em condenação por Reprodução
No entanto, ele foi absolvido nas três acusações mais graves  por Shutterstock
Quando o escândalo estourou, vários artistas tiveram seus nomes envolvidos pela relação com o músico, entre eles JustinBieber por Reprodução
O casal Jay Z e Beyoncé por Reprodução
E até o cantor Usher que, segundo um ex-segurança, teria sido abusado pelo rapper por Reprodução
50 cent foi um dos artistas que se posicionou publicamente contra o rapper por Shutterstock
Eminem também falou de crimes de Diddy em seu último álbum por Shutterstock
1 de 8
Júri condenou o rapper por duas acusações de transporte para prostituição por Shutterstock

Relembre

O caso envolvendo o rapper e empresário Sean "Diddy" Combs, conhecido também como P. Diddy, tornou-se um dos mais emblemáticos da indústria do entretenimento, refletindo questões profundas sobre poder, abuso e responsabilidade.

Em setembro de 2024, Combs foi preso em Nova York, enfrentando acusações graves, incluindo tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição. As denúncias apontavam para um padrão de abuso sexual sistemático, uso de drogas para coerção e violência física contra várias mulheres.

Após um julgamento iniciado em maio de 2025, o júri considerou Combs culpado de duas acusações de transporte para fins de prostituição, violando a Lei Mann, mas o absolveu das acusações mais graves de tráfico sexual e conspiração para extorsão. Em 3 de outubro de 2025, o juiz Arun Subramanian o condenou a 50 meses de prisão, já descontando o tempo cumprido desde sua detenção, além de uma multa de US$ 500 mil.

O caso teve repercussão significativa, especialmente devido ao depoimento de sua ex-namorada, Cassie Ventura, que detalhou abusos físicos, sexuais e psicológicos. Além disso, surgiram novas denúncias de abuso sexual envolvendo menores de idade, ampliando o escopo das acusações contra Combs.

Atualmente, Combs permanece preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, enquanto sua defesa prepara recursos contra a condenação.

Tags:

Festas de p. Diddy

Mais recentes

Imagem - Ex-presidente Sarkozy é preso após ser condenado por conspiração na França

Ex-presidente Sarkozy é preso após ser condenado por conspiração na França
Imagem - Trump começa a construir salão de baile de US$ 200 milhões na Casa Branca

Trump começa a construir salão de baile de US$ 200 milhões na Casa Branca
Imagem - Como pane na nuvem da Amazon derrubou Mercado Livre, iFood e outros 500 aplicativos

Como pane na nuvem da Amazon derrubou Mercado Livre, iFood e outros 500 aplicativos

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos