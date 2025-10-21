CONDENADO

Trump avalia liberar P. Diddy da prisão ainda nesta semana, diz site

Músico condenado por tráfico sexual pode ter pena reduzid

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:00

Festas de Diddy reuniam celebridades e esconderam abusos e excessos Crédito: Reprodução

Após liberar o ex-deputado George Santos, Donald Trump agora considera intervir na sentença de P. Diddy, condenado por transporte de pessoas para exploração sexual. O músico cumpre pena de pouco mais de quatro anos e já passou um ano e um mês na prisão.

Segundo o TMZ, um funcionário de alto escalão da Casa Branca afirmou que Trump ainda está indeciso sobre a ação. Membros do governo teriam aconselhado o presidente a não conceder o perdão, mas, conforme a fonte, "Trump faz o que quiser".

A defesa de Diddy procurou autoridades governamentais logo após a condenação, pedindo que o presidente assinasse um perdão ou reduzisse a pena — quando a sentença é substituída por outra menos severa.

Relembre

O caso envolvendo o rapper e empresário Sean "Diddy" Combs, conhecido também como P. Diddy, tornou-se um dos mais emblemáticos da indústria do entretenimento, refletindo questões profundas sobre poder, abuso e responsabilidade.

Em setembro de 2024, Combs foi preso em Nova York, enfrentando acusações graves, incluindo tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição. As denúncias apontavam para um padrão de abuso sexual sistemático, uso de drogas para coerção e violência física contra várias mulheres.

Após um julgamento iniciado em maio de 2025, o júri considerou Combs culpado de duas acusações de transporte para fins de prostituição, violando a Lei Mann, mas o absolveu das acusações mais graves de tráfico sexual e conspiração para extorsão. Em 3 de outubro de 2025, o juiz Arun Subramanian o condenou a 50 meses de prisão, já descontando o tempo cumprido desde sua detenção, além de uma multa de US$ 500 mil.

O caso teve repercussão significativa, especialmente devido ao depoimento de sua ex-namorada, Cassie Ventura, que detalhou abusos físicos, sexuais e psicológicos. Além disso, surgiram novas denúncias de abuso sexual envolvendo menores de idade, ampliando o escopo das acusações contra Combs.