Trump avalia liberar P. Diddy da prisão ainda nesta semana, diz site

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:00
Após liberar o ex-deputado George Santos, Donald Trump agora considera intervir na sentença de P. Diddy, condenado por transporte de pessoas para exploração sexual. O músico cumpre pena de pouco mais de quatro anos e já passou um ano e um mês na prisão.
Segundo o TMZ, um funcionário de alto escalão da Casa Branca afirmou que Trump ainda está indeciso sobre a ação. Membros do governo teriam aconselhado o presidente a não conceder o perdão, mas, conforme a fonte, "Trump faz o que quiser".
A defesa de Diddy procurou autoridades governamentais logo após a condenação, pedindo que o presidente assinasse um perdão ou reduzisse a pena — quando a sentença é substituída por outra menos severa.
Sean "Diddy" Combs é condenado em duas acusações, mas absolvido das mais graves
Relembre
O caso envolvendo o rapper e empresário Sean "Diddy" Combs, conhecido também como P. Diddy, tornou-se um dos mais emblemáticos da indústria do entretenimento, refletindo questões profundas sobre poder, abuso e responsabilidade.
Em setembro de 2024, Combs foi preso em Nova York, enfrentando acusações graves, incluindo tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição. As denúncias apontavam para um padrão de abuso sexual sistemático, uso de drogas para coerção e violência física contra várias mulheres.
Após um julgamento iniciado em maio de 2025, o júri considerou Combs culpado de duas acusações de transporte para fins de prostituição, violando a Lei Mann, mas o absolveu das acusações mais graves de tráfico sexual e conspiração para extorsão. Em 3 de outubro de 2025, o juiz Arun Subramanian o condenou a 50 meses de prisão, já descontando o tempo cumprido desde sua detenção, além de uma multa de US$ 500 mil.
O caso teve repercussão significativa, especialmente devido ao depoimento de sua ex-namorada, Cassie Ventura, que detalhou abusos físicos, sexuais e psicológicos. Além disso, surgiram novas denúncias de abuso sexual envolvendo menores de idade, ampliando o escopo das acusações contra Combs.
Atualmente, Combs permanece preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, enquanto sua defesa prepara recursos contra a condenação.