Jovem vai parar no hospital após espremer espinha no 'triângulo da morte'

Inflamação perto do nariz evoluiu rapidamente para infecção grave, com risco ao cérebro

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:17

Lindsay de Oliveira espremeu espinha Crédito: Reprodução

O que parecia um detalhe estético sem importância acabou levando a uma corrida contra o tempo no hospital. A americana Lindsay de Oliveira, de 32 anos, moradora do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, enfrentou uma grave infecção após espremer uma espinha próxima ao nariz - uma atitude comum, mas que teve consequências inesperadas e perigosas.

Em poucos dias, o quadro se agravou de forma alarmante. O rosto começou a inchar de maneira intensa, metade da face perdeu a mobilidade e a pele passou a “ceder”, sinalizando que algo muito mais sério estava acontecendo. Diante da rápida piora, Lindsay buscou atendimento médico diversas vezes até ser internada.

Os médicos explicaram que a infecção se instalou em uma área conhecida como o “triângulo da morte”, região do rosto que concentra vasos sanguíneos com ligação direta à base do cérebro. Ao manipular a pele, bactérias conseguiram penetrar nas camadas mais profundas, provocando uma celulite infecciosa - condição que pode se tornar fatal se alcançar a corrente sanguínea ou o sistema nervoso central.

No hospital, o inchaço era tão severo que, inicialmente, a equipe chegou a suspeitar de uma reação alérgica grave. Para descartar complicações mais sérias, como danos aos olhos ou ao cérebro, foi necessária a realização de uma ressonância magnética. O tratamento incluiu antibióticos de alta potência para conter o avanço da infecção.