Jovem vai parar no hospital após espremer espinha no 'triângulo da morte'

Inflamação perto do nariz evoluiu rapidamente para infecção grave, com risco ao cérebro

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:17

Lindsay de Oliveira espremeu espinha
Lindsay de Oliveira espremeu espinha Crédito: Reprodução

O que parecia um detalhe estético sem importância acabou levando a uma corrida contra o tempo no hospital. A americana Lindsay de Oliveira, de 32 anos, moradora do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, enfrentou uma grave infecção após espremer uma espinha próxima ao nariz - uma atitude comum, mas que teve consequências inesperadas e perigosas.

Em poucos dias, o quadro se agravou de forma alarmante. O rosto começou a inchar de maneira intensa, metade da face perdeu a mobilidade e a pele passou a “ceder”, sinalizando que algo muito mais sério estava acontecendo. Diante da rápida piora, Lindsay buscou atendimento médico diversas vezes até ser internada.

Jovem espremeu espinha e foi parar no hospital

Os médicos explicaram que a infecção se instalou em uma área conhecida como o “triângulo da morte”, região do rosto que concentra vasos sanguíneos com ligação direta à base do cérebro. Ao manipular a pele, bactérias conseguiram penetrar nas camadas mais profundas, provocando uma celulite infecciosa - condição que pode se tornar fatal se alcançar a corrente sanguínea ou o sistema nervoso central.

No hospital, o inchaço era tão severo que, inicialmente, a equipe chegou a suspeitar de uma reação alérgica grave. Para descartar complicações mais sérias, como danos aos olhos ou ao cérebro, foi necessária a realização de uma ressonância magnética. O tratamento incluiu antibióticos de alta potência para conter o avanço da infecção.

Apesar do susto, Lindsay conseguiu se recuperar após cerca de seis semanas de tratamento, período marcado por efeitos colaterais das medicações e limitações físicas. O caso evoluiu sem sequelas graves, restando apenas uma pequena cicatriz no rosto.

