VIOLÊNCIA

Julio Reny, músico do RS, é agredido com várias pancadas por ex-produtor e perde parte da visão

Artista recebeu diversas pancadas e está recebendo assistência de duas cuidadoras

Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:32

Músico Julio Reny foi agredido e teve descolamento da retina Crédito: Reprodução | Instagram

O músico gaúcho Julio Reny, de 66 anos, foi brutalmente agredido com pancadas na face após um show no último sábado (8). A filha do artista, Consuelo Vallandro, publicou a informação através de um vídeo nas redes sociais.

Julio Reny 1 de 4

De acordo com um amigo do músico que compartilhou uma vaquinha criada por Consuelo nas redes sociais, Julio foi agredido por um ex-produtor que trabalhava com o artista. Consuelo ainda relatou que o pai perdeu parte da visão.

O músico, que sofreu lesões no rosto e teve descolamento da retina, aguarda a marcação de uma consulta do SUS que antecede a cirurgia. “Graças a Deus, as forças do bem e as boas energias e os anjos, ele não sofreu traumatismo craniano e está se recuperando dos inchaços e dos edemas que são muitos, muitas escoriações também”, disse Consuelo.

Consuelo criou uma campanha online para o pagamento de dois meses de cuidadoras 24 horas."Estipulando que a cirurgia ainda deva acontecer até o final de novembro, e depois dela ainda leva mais 30 a 45 dias para ele voltar a enxergar e voltar a ter uma autonomia, qualquer ajuda é bem-vinda neste momento”, disse.

Além disso, Consuelo disse que fãs e outras pessoas podem procurá-lo em sua rede social, que é administrada pelo companheiro do artista, Jeff Gomes.