Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Julio Reny, músico do RS, é agredido com várias pancadas por ex-produtor e perde parte da visão

Artista recebeu diversas pancadas e está recebendo assistência de duas cuidadoras

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:32

Músico Julio Reny foi agredido e teve descolamento da retina
Músico Julio Reny foi agredido e teve descolamento da retina Crédito: Reprodução | Instagram

O músico gaúcho Julio Reny, de 66 anos, foi brutalmente agredido com pancadas na face após um show no último sábado (8). A filha do artista, Consuelo Vallandro, publicou a informação através de um vídeo nas redes sociais.

Julio Reny

Julio Reny por Reprodução | Instagram
Julio Reny por Reprodução | Instagram
Julio Reny por Reprodução | Instagram
Julio Reny por Reprodução | Instagram
1 de 4
Julio Reny por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Confira por onde andam os ‘filhinhas’ de Dona Armênia de ‘A Rainha da Sucata’

Confira por onde andam os ‘filhinhas’ de Dona Armênia de ‘A Rainha da Sucata’

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’

Imagem - Adriane Galisteu revela medo de Angélica: ‘Era traumático’

Adriane Galisteu revela medo de Angélica: ‘Era traumático’

De acordo com um amigo do músico que compartilhou uma vaquinha criada por Consuelo nas redes sociais, Julio foi agredido por um ex-produtor que trabalhava com o artista. Consuelo ainda relatou que o pai perdeu parte da visão.

O músico, que sofreu lesões no rosto e teve descolamento da retina, aguarda a marcação de uma consulta do SUS que antecede a cirurgia. “Graças a Deus, as forças do bem e as boas energias e os anjos, ele não sofreu traumatismo craniano e está se recuperando dos inchaços e dos edemas que são muitos, muitas escoriações também”, disse Consuelo.

Consuelo criou uma campanha online para o pagamento de dois meses de cuidadoras 24 horas."Estipulando que a cirurgia ainda deva acontecer até o final de novembro, e depois dela ainda leva mais 30 a 45 dias para ele voltar a enxergar e voltar a ter uma autonomia, qualquer ajuda é bem-vinda neste momento”, disse.

Além disso, Consuelo disse que fãs e outras pessoas podem procurá-lo em sua rede social, que é administrada pelo companheiro do artista, Jeff Gomes.

Com mais de 45 anos de carreira, Julio Reny é cantor, compositor e foi líder de bandas Cowboys Espirituais, KM 0, Expresso Oriente e Irish Boys. Também é autor e intérprete de sucessos do rock regional como “Amor & Morte”, “Jovem Cowboy” e “Não Chores, Lola”.

Leia mais

Imagem - Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde

Mau hálito: o que ele revela sobre sua saúde

Imagem - 4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço

4 receitas de forno saudáveis que vão transformar o seu almoço

Imagem - 5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita

5 informações essenciais sobre arritmia cardíaca e morte súbita

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sean ‘Diddy’ Combs aparece irreconhecível em fotos após primeiros dias em prisão federal

Sean ‘Diddy’ Combs aparece irreconhecível em fotos após primeiros dias em prisão federal
Imagem - Aprenda truque secreto para turbinar o sinal do Wi-Fi sem gastar nada nem precisar de técnico

Aprenda truque secreto para turbinar o sinal do Wi-Fi sem gastar nada nem precisar de técnico

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha