Julio Reny, músico do RS, é agredido com várias pancadas por ex-produtor e perde parte da visão

Felipe Sena
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:32
O músico gaúcho Julio Reny, de 66 anos, foi brutalmente agredido com pancadas na face após um show no último sábado (8). A filha do artista, Consuelo Vallandro, publicou a informação através de um vídeo nas redes sociais.
Julio Reny
De acordo com um amigo do músico que compartilhou uma vaquinha criada por Consuelo nas redes sociais, Julio foi agredido por um ex-produtor que trabalhava com o artista. Consuelo ainda relatou que o pai perdeu parte da visão.
O músico, que sofreu lesões no rosto e teve descolamento da retina, aguarda a marcação de uma consulta do SUS que antecede a cirurgia. “Graças a Deus, as forças do bem e as boas energias e os anjos, ele não sofreu traumatismo craniano e está se recuperando dos inchaços e dos edemas que são muitos, muitas escoriações também”, disse Consuelo.
Consuelo criou uma campanha online para o pagamento de dois meses de cuidadoras 24 horas."Estipulando que a cirurgia ainda deva acontecer até o final de novembro, e depois dela ainda leva mais 30 a 45 dias para ele voltar a enxergar e voltar a ter uma autonomia, qualquer ajuda é bem-vinda neste momento”, disse.
Além disso, Consuelo disse que fãs e outras pessoas podem procurá-lo em sua rede social, que é administrada pelo companheiro do artista, Jeff Gomes.
Com mais de 45 anos de carreira, Julio Reny é cantor, compositor e foi líder de bandas Cowboys Espirituais, KM 0, Expresso Oriente e Irish Boys. Também é autor e intérprete de sucessos do rock regional como “Amor & Morte”, “Jovem Cowboy” e “Não Chores, Lola”.