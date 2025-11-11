SAIBA

Confira por onde andam os ‘filhinhas’ de Dona Armênia de ‘A Rainha da Sucata’

Novela é a atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:42

Uma das personagens mais lembradas é Dona Armênia, sempre às voltas com os filhos Crédito: Reprodução | Globo

Um dos clássicos da década de 1990 está de volta nas tardes da Globo. “Rainha da Sucata” é a atual reprise no Vale a Pena Ver de Novo, e entre os diversos núcleos que chamam atenção na trama está o dos ‘três filhinhos’ de Dona Armênia, vivida por Aracy Balabanian, falecida em 7 de agosto de 2024, vítima de câncer de pulmão.

Na trama de Silvio de Abreu, Geraldo (Marcello Novaes), Gerson (Gerson Brenner) e Gino (Jandir Ferrari) faziam tudo o que a mãe pedia. No entanto, a dúvida que fica é: o que aconteceu com os atores da novela?

Marcello Novaes

Ator Marcello Novaes e os filhos Crédito: Reprodução | Instagram

Marcello Novaes teve poucas novelas no currículo e despontou como um galã mirim. Durante a carreira, ficou marcado por “Quatro por Quatro” (1994) e “Avenida Brasil” (2012).

Hoje com 63 anos, o pai do ator Pedro Novaes, o Leonardo de “Três Graças”, atual novela das nove, é o vilão Jaques Boaz da novela das sete “Dona de Mim”. O artista também é pai de Diogo Novaes.

Gerson Brenner

Gerson Brenner Crédito: Reprodução | Instagram

Gerson Brenner teve uma carreira promissora nos anos 90. Na época, emendou diversas novelas, como 'Perigosas Peruas', 'Olho no Olho', e 'Corpo Dourado', sendo esta última trama que participou.

Na época da novela, em 17 de agosto de 1988, o artista, então com 38 anos, foi surpreendido por criminosos e levou um tiro na cabeça, deixando sequelas permanentes. Hoje com 65 anos, Brenner é casado com a psicóloga Marta Mendonça, segue com dificuldades.

Jandir Ferrari

Jandir Ferrari Crédito: Reprodução | Instagram

Jandir Ferrari passou pela Globo, SBT, Manchete e Record. A novela mais recente do ator foi “Garota do Momento”, na Globo, em que fez uma participação sem seis capítulos como o delegado Valdez.