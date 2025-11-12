Acesse sua conta
Cristian Cravinhos surge com rosto coberto de curativos após acidente; veja

Criminoso que responde em regime aberto pelo assassinato do casal von Richthofen se envolveu em uma batida em São Paulo nesta quarta (12)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:38

Cristian Cravinhos
Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução

Cristian Cravinhos apareceu nas redes sociais na noite dessa quarta-feira (12) com o rosto ferido e coberto por curativos depois de se envolver em uma batida em um cruzamento de São Paulo. Junto com o irmão Daniel Cravinhos, ele responde em regime aberto pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, arquitetado pela própria filha. 

 “Que susto, obrigado Deus pelo livramento”, escreveu Cristian sobre o acidente. Ele ainda adicionou uma música gospel ao post. 

Cristian Cravinhos por Reprodução

Veja foto:

Cristian Cravinhos surge com rosto enfaixado
Cristian Cravinhos surge com rosto enfaixado Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O acidente

Cristian Cravinhos, homem condenado a 38 anos pelos assassinatos do casal von Richthofen, sofreu um acidente de trânsito nesta quarta-feira (12), no bairro de Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Ao g1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ele estava em uma moto que colidiu com um carro em um cruzamento.

Segundo o portal, Cristian foi socorrido e levado para a UPA Vila Mariana com ferimentos. Já o motorista do carro, um jovem de 22 anos, saiu ileso. Não sabe a gravidade do estado de saúde de Cristian, que responde em liberdade pelo crime que chocou o país desde março desse ano.

O local do acidente está a 1,6 km de distância da antiga mansão da família Richthofen, onde os pais de Suzane von Richthofen foram brutalmente assassinados por Cristian e seu irmão, Daniel Cravinhos, a mando da criminosa. 

Tags:

Acidente Irmãos Cravinhos Cristian Cravinhos

