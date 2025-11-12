FERIDO

Cristian Cravinhos surge com rosto coberto de curativos após acidente; veja

Criminoso que responde em regime aberto pelo assassinato do casal von Richthofen se envolveu em uma batida em São Paulo nesta quarta (12)

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:38

Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução

Cristian Cravinhos apareceu nas redes sociais na noite dessa quarta-feira (12) com o rosto ferido e coberto por curativos depois de se envolver em uma batida em um cruzamento de São Paulo. Junto com o irmão Daniel Cravinhos, ele responde em regime aberto pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, arquitetado pela própria filha.

“Que susto, obrigado Deus pelo livramento”, escreveu Cristian sobre o acidente. Ele ainda adicionou uma música gospel ao post.

Cristian Cravinhos surge com rosto enfaixado Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O acidente

Cristian Cravinhos, homem condenado a 38 anos pelos assassinatos do casal von Richthofen, sofreu um acidente de trânsito nesta quarta-feira (12), no bairro de Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Ao g1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ele estava em uma moto que colidiu com um carro em um cruzamento.

Segundo o portal, Cristian foi socorrido e levado para a UPA Vila Mariana com ferimentos. Já o motorista do carro, um jovem de 22 anos, saiu ileso. Não sabe a gravidade do estado de saúde de Cristian, que responde em liberdade pelo crime que chocou o país desde março desse ano.