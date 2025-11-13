A FAZENDA 17

Foi traição? Michelle Barros expõe a verdade sobre seu estado civil

Jornalista deu entrevista após sua eliminação e se posicionou sobre polêmica que viveu no reality

Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21:50

Michelle Barros em "A Fazenda 17" Crédito: Reprodução

Eliminada esta semana de "A Fazenda 17" na dinâmica do Super Paiol, a jornalista Michelle Barros deu uma entrevista em que esclareceu uma grande polêmica de uma suposta traição dentro do reality. Diferente do que havia dito dentro no confinamento, a ex-peoa garantiu que não é casada e que, então, não teria traído o seu cônjuge com o participante Shia Phoenix dentro do jogo.

Segundo ela, na verdade, ao entrar em "A Fazenda" ela estava lidando com um fim de um relacionamento. A entrevista ao Link Podcast foi aconteceu ao lado de Shia, com quem se envolveu amorosamente. Ela, então, resolveu colocar alguns "pontos no i's" em relação à sua vida pessoal.

"Eu não sou casada, não tenho união estável. Vivi com uma pessoa durante anos, era um relacionamento de vai e volta. As pessoas começaram a me cobrar sobre isso", afirmou Michelle no programa. "Não temos nenhum papel passado", completou.

Michelle admitiu que errou ao afirmar que era casada dentro do programa e aproveitou para pedir desculpas ao público e ao ex-companheiro. "Tinha um relacionamento, sim, mas já foi finalizado. Entrei em A Fazenda com esse relacionamento encerrado e em processo [de término]", explicou.