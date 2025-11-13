Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Soteropolitana, Luedji Luna vence Grammy Latino 2025 com álbum 'Um Mar Pra Cada Um'

Cantora recebeu prêmio em cerimônia em Los Angeles na noite desta quinta (13)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Elis Freire

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:08

Luedji Luna ganha Grammy Latino 2025 com álbum
Luedji Luna ganha Grammy Latino 2025 com álbum "Um Mar para Cada Um" Crédito: Reprodução

Mais um para a Bahia! A soteropolitana Luedji Luna levou o Grammy Latino 2025 de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira com “Um Mar Pra Cada Um”, lançado em maio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13), durante a 26ª edição do prêmio, em Las Vegas.

O disco marca o fechamento da trilogia iniciada em 2020 com “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água”, aprofundando temas como amor, desejo, fragilidades e a relação ancestral da artista com as águas.

Luedji Luna

Luedji Luna por Divulgação
Cantora Luedji Luna por Igor Santos/ Secom PMS
Luedji Luna lança Um Mar Para Cada Um por Divulgação/Henrique Falci
Luedji Luna  por Henrique Falci/divulgação
Larissa Luz, Luedji Luna e Banda Didá no show em comemoração ao aniversário de Salvador por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna fazem show especial no Festival Viva Verão em Salvador por Lucas Cordeiro/Divulgação
A cantora Luedji Luna por divulgação
Zudzilla e Luedji Luna por Elias Dantas
Luedji Luna  por Henrique Falci
As cantoras Luedji Luna e Alicia Keys por divulgação
Luedji Luna: Radicada em SP, soteropolitana propõe uma reflexão sobre raça e identidade por Foto: Divulgação
1 de 11
Luedji Luna por Divulgação

LEIA MAIS

BaianaSystem ganha Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Nova pausa? 5 a seco fala sobre futuro da banda após novo álbum e indicação ao Grammy Latino

Reação de Caetano Veloso à indicação no Grammy 2026 surpreende

Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global

Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

“Esse Grammy é um presente de Bessem, é um presente de Exu. Eu queria agradecer  ao meus pais por terem me educado para sonhar alto e também ao meu 'cumpami' por ter realizado todos esses sonhos comigo", discursou Luedji ao receber o prêmio. 

A premiação também teve outro destaque baiano: o BaianaSystem venceu na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa com “O Mundo Dá Voltas”.

Leia mais

Imagem - BaianaSystem ganha Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

BaianaSystem ganha Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Imagem - VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

Imagem - Kanye West será preso se cantar música 'Heil Hitler' em show, diz MPSP

Kanye West será preso se cantar música 'Heil Hitler' em show, diz MPSP

Tags:

Luedji Luna Grammy Latino

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Boninho diz que casamento com Narcisa foi ‘um erro’

Boninho diz que casamento com Narcisa foi ‘um erro’
Imagem - Parece ficção, mas algumas plantas podem produzir ouro, e nós podemos cultivá-las em casa

Parece ficção, mas algumas plantas podem produzir ouro, e nós podemos cultivá-las em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
01

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)
02

Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)
03

Resultado da Mega-Sena 2940, desta quinta-feira (13)

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
04

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso