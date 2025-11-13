Soteropolitana, Luedji Luna vence Grammy Latino 2025 com álbum 'Um Mar Pra Cada Um'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Alô Alô Bahia
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:08
Mais um para a Bahia! A soteropolitana Luedji Luna levou o Grammy Latino 2025 de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira com “Um Mar Pra Cada Um”, lançado em maio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13), durante a 26ª edição do prêmio, em Las Vegas.
O disco marca o fechamento da trilogia iniciada em 2020 com “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água”, aprofundando temas como amor, desejo, fragilidades e a relação ancestral da artista com as águas.
Luedji Luna
“Esse Grammy é um presente de Bessem, é um presente de Exu. Eu queria agradecer ao meus pais por terem me educado para sonhar alto e também ao meu 'cumpami' por ter realizado todos esses sonhos comigo", discursou Luedji ao receber o prêmio.
A premiação também teve outro destaque baiano: o BaianaSystem venceu na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa com “O Mundo Dá Voltas”.