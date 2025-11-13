VITÓRIA

Soteropolitana, Luedji Luna vence Grammy Latino 2025 com álbum 'Um Mar Pra Cada Um'

Cantora recebeu prêmio em cerimônia em Los Angeles na noite desta quinta (13)



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:08

Luedji Luna ganha Grammy Latino 2025 com álbum "Um Mar para Cada Um" Crédito: Reprodução

Mais um para a Bahia! A soteropolitana Luedji Luna levou o Grammy Latino 2025 de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira com “Um Mar Pra Cada Um”, lançado em maio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13), durante a 26ª edição do prêmio, em Las Vegas.

O disco marca o fechamento da trilogia iniciada em 2020 com “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água”, aprofundando temas como amor, desejo, fragilidades e a relação ancestral da artista com as águas.

Luedji Luna 1 de 11

“Esse Grammy é um presente de Bessem, é um presente de Exu. Eu queria agradecer ao meus pais por terem me educado para sonhar alto e também ao meu 'cumpami' por ter realizado todos esses sonhos comigo", discursou Luedji ao receber o prêmio.