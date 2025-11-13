BaianaSystem ganha Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:39
A Bahia representou no Grammy Latino! BaianaSystem ganhou, nesta quinta-feira (13), o Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. O prêmio veio com disco O Mundo Dá Voltas, lançado em janeiro.
Esta é a segunda vez que a banda conquista o troféu na mesmo categoria. A obra concorreu com Maria Beraldo (Colinho), Tó Brandileone (Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas), Djonga (Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!) e Jadsa (Big Buraco).
BaianaSystem
Em 2019, Baiana, como é carinhosamente apelidada, levou o prêmio da categoria com o álbum O Futuro Não Demora. O trabalho disputava com Vulcão (The Baggios), O Céu Sobre a Cabeça (Chal), Goela Abaixo (Liniker e Os Caramelows) e Matriz (Pitty).Em 2021, o grupo voltou a ser indicado com OxeAxeExu, mas perdeu para Álbum Rosa, da banda A Cor do Som.
Entre os brasileiros mais premiados na cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira (13) estiveram Liniker, Marina Sena, Ana Castela e Alcione.