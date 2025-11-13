Acesse sua conta
BaianaSystem ganha Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

Banda baiana já foi campeã na mesma categoria em 2019

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:39

BaianaSystem
BaianaSystem Crédito: Reprodução

A Bahia representou no Grammy Latino! BaianaSystem ganhou, nesta quinta-feira (13), o Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. O prêmio veio com disco O Mundo Dá Voltas, lançado em janeiro. 

Esta é a segunda vez que a banda conquista o troféu na mesmo categoria. A obra concorreu com Maria Beraldo (Colinho), Tó Brandileone (Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas), Djonga (Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!) e Jadsa (Big Buraco).

BaianaSystem

Álbum "O Mundo dá Voltas" (2025) por Reprodução
BaianaSystem  por STEPHAN SOLON
BaianaSystem  por Reprodução
BaianaSystem arrasta multidão no Campo Grande por Marina Silva/CORREIO
BaianaSystem, em um encontro inédito com o cantor guineense Patche Di Rima e com a artista angolana Noite e Dia por Filipe Cartaxo/divulgação
Show da Baianasystem no 2 de Julho por ARISSON MARINHO/ CORREIO
BaianaSystem no Festival de Itaparica por Foto: Jardel Souza/Divulgação
BaianaSystem por Reprodução
1 de 8
Álbum "O Mundo dá Voltas" (2025) por Reprodução

LEIA MAIS 

Caetano Veloso homenageia BaianaSystem em música inédita; ouça

Reação de Caetano Veloso à indicação no Grammy 2026 surpreende

Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global

Artistas baianos estão entre os indicados ao Grammy Latino 2025; confira

Liniker domina indicações brasileiras no Grammy Latino 2025; veja lista completa

Em 2019, Baiana, como é carinhosamente apelidada, levou o prêmio da categoria com o álbum O Futuro Não Demora. O trabalho disputava com Vulcão (The Baggios), O Céu Sobre a Cabeça (Chal), Goela Abaixo (Liniker e Os Caramelows) e Matriz (Pitty).Em 2021, o grupo voltou a ser indicado com OxeAxeExu, mas perdeu para Álbum Rosa, da banda A Cor do Som.

Entre os brasileiros mais premiados na cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira (13) estiveram Liniker, Marina Sena, Ana Castela e Alcione.

