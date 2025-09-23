MÚSICA

Antônio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Artista mirim concorre na categoria de melhor álbum infantil e se destaca como um dos nomes mais jovens da premiação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:38

Aline Wirley e Igor Rickli com o filho, Antônio Caramelo Crédito: Divulgação

Antônio Caramelo, de apenas 10 anos, conquistou um feito inédito para sua carreira ao ser indicado ao Grammy Latino 2025. Filho da cantora Aline Wirley, ex-Rouge, e do ator Igor Rickli, o menino está concorrendo na categoria “Melhor Álbum de Música Infantil” com o projeto As Aventuras de Caramelo, produzido em parceria com o grupo Malibu Kids.

O disco reúne 13 canções inéditas que transformam situações do dia a dia das crianças em músicas divertidas, lúdicas e cheias de mensagens positivas. Com a indicação, Antônio passa a disputar o prêmio ao lado de artistas consagrados do gênero, incluindo o grupo Palavra Cantada, referência nacional na música para o público infantil.

Nas redes sociais, Igor Rickli celebrou a conquista com orgulho. “Já pensou? Nosso garotinho trazendo o Grammy Latino de melhor álbum infantil pro Brasil? Acho que a gente vai precisar se beliscar pra acreditar! Quem aí tá na torcida pelo nosso Caramelo?”, escreveu.

O talento precoce do menino já vinha chamando atenção. Além de cantar e tocar instrumentos como violão e flauta, Antônio estreou na televisão em 2024, quando interpretou o personagem Pudim na novela Família é Tudo, da TV Globo, recebendo elogios pela atuação. No mesmo ano, participou do especial de Dia das Crianças do programa Altas Horas, onde emocionou o público ao cantar “Fico Assim Sem Você”, clássico de Claudinho e Buchecha.

A família também viveu momentos delicados recentemente. Durante a participação de Aline Wirley no Big Brother Brasil 23, Antônio, então com 8 anos, sofreu ataques virtuais que chegaram a virar caso de polícia. Na ocasião, Igor Rickli prestou queixa formal contra os agressores.

Hoje, além de Antônio, o casal também é pai de Fátima, 10, e Will, 7, duas crianças indígenas de Manaus adotadas em 2024. Juntos, eles compartilham momentos da vida em família nas redes sociais, onde Caramelo já acumula mais de 149 mil seguidores e exibe seu talento artístico em vídeos e registros musicais.