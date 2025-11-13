CONFIRA

Zé Felipe abre o jogo sobre o relacionamento de Virginia e Vini Jr.: ‘Que sejam felizes’

Sertanejo respondeu o que a influenciadora falou sobre a relação dele com Ana Castela

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:19

Virginia e Zé Felipe terminaram o relacionamento em maio deste ano Crédito: Reprodução | Instagram

Após o término, Virginia e Zé Felipe se abriram novamente para o amor e encontraram outras pessoas para compartilhar a vida. No entanto, desde a separação nenhum dos dois emitiu nenhuma opinião sobre as novas relações afetivas uns dos outros.

Nesta semana, Zé Felipe, de 27 anos, decidiu fazer o primeiro comentário sobre o relacionamento de Virginia com o jogador Vini Jr. ao portal LeoDias. Inclusive, destacou o bom convívio do craque com os filhos.

“A gente tem um vínculo vitalício que são as Marias e a gratidão que tenho por ela é eterna por me dar os maiores presentes da minha filha que são os meus filhos”, disse o cantor.

“Eu desejo que a Virginia seja muito feliz. Então, para ela toda a felicidade do mundo e para o Vini, que eles sejam muito felizes”, concluiu.

Zé Felipe ressaltou também a preocupação que ele tem em relação a como os filhos serão tratados por novos cônjuges de ambos, mas salientou ainda que percebeu que as crianças foram bem recebidas por Vini Jr., assim como por Ana Castela, sua atual namorada. Virginia também abordou o assunto em entrevista recente ao portal LeoDias.

“Eu fico muito feliz em saber que a Ana [Castela] está tratando bem os meus filhos, que os meus filhos gostam dela. A Maria Alice [de 3 anos] e a Maria Flor [de 4] já gostavam dela antes dela estar com o Zé. Das músicas e tudo mais. Sempre coloquei elas para ouvir Ana Castela. Colocava as músicas quando elas iam para a aula de hipismo, por exemplo”, afirmou a influenciadora.

Zé Felipe compartilhpu foto das filhas Maria Flor e Maria Alice Crédito: Reprodução | Instagram