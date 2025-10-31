Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe entra na Justiça para investigar gastos de Virginia na Europa, diz colunista

Ex-mulher do cantor embarcou para encontrar Vini Jr. na Espanha pelo menos 4 vezes

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:20

Zé Felipe investiga gastos da ex-esposa em viagem com Vini Jr.
Zé Felipe investiga gastos da ex-esposa em viagem com Vini Jr. Crédito: Reprodução

Zé Felipe e Virginia Fonseca estão com um problema para resolver na Justiça. Após o término do casamento de 5 cinco anos, Virginia embarcou pelo menos quatro vezes para Europa para encontrar o agora namorado Vini Jr. e o ex-esposo da influenciadora alega irregularidade nos gastos.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, o cantor entrou com uma ação na Justiça de Goiás buscando uma auditoria detalhada sobre os bens que compartilha com a influenciadora para encontrar possíveis gastos indevidos nas viagens pela Europa. O objetivo seria esclarecer movimentações financeiras realizadas desde a separação, que podem ter adentrado a parte do dinheiro que deverá ser sua após a finalização dos trâmites do divórcio. 

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
1 de 13
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução

LEIA MAIS

Virginia compartilha álbum de fotos com Vini Jr. em Mônaco: 'Dia especial'

Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Zé Felipe muda tatuagem com apelido de Virginia, e fãs apontam homenagem para Ana Castela

A defesa de Zé Felipe afirma que Virginia teria "controle exclusivo de valores expressivos em contas bancárias e aplicações" e estaria usando valores sem seu consentimento. O filho de Leonardo teria solicita uma revisão completa de contas, empresas e outros ativos, incluindo imóveis, veículos e investimentos, para levantar o patrimônio conjunto. 

O famosa afirma ainda que ela estaria usando os recursos "de forma desproporcional e em benefício próprio", como na viagem da influenciadora à Europa. Zé pede medidas urgentes para evitar o desmoronamento do patrimônio que ainda é conjuntos, já que o processo de divisão de bens ainda está em andamento. 

Até o momento, a assessoria de imprensa do ex-casal não se manifestou sobre o caso. 

Leia mais

Imagem - Pastor é filmado dizendo que o ‘diabo é preto’ e causa revolta; veja

Pastor é filmado dizendo que o ‘diabo é preto’ e causa revolta; veja

Imagem - Theo Becker fala sobre vício em drogas e diz que foi internado 12 vezes: 'Meu pai gastou uma grana violenta'

Theo Becker fala sobre vício em drogas e diz que foi internado 12 vezes: 'Meu pai gastou uma grana violenta'

Imagem - Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

Tags:

zé Felipe Viagem Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - ‘Tremembé’: Saiba quem é Duda, detento que viveu romance com Cristian Cravinhos, comparsa de Suzane von Richthofen

‘Tremembé’: Saiba quem é Duda, detento que viveu romance com Cristian Cravinhos, comparsa de Suzane von Richthofen
Imagem - Situação inesperada reaproxima Leona e Marlon em Dona de Mim

Situação inesperada reaproxima Leona e Marlon em Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada