CIÚMES?

Zé Felipe entra na Justiça para investigar gastos de Virginia na Europa, diz colunista

Ex-mulher do cantor embarcou para encontrar Vini Jr. na Espanha pelo menos 4 vezes

Elis Freire

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:20

Zé Felipe investiga gastos da ex-esposa em viagem com Vini Jr. Crédito: Reprodução

Zé Felipe e Virginia Fonseca estão com um problema para resolver na Justiça. Após o término do casamento de 5 cinco anos, Virginia embarcou pelo menos quatro vezes para Europa para encontrar o agora namorado Vini Jr. e o ex-esposo da influenciadora alega irregularidade nos gastos.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, o cantor entrou com uma ação na Justiça de Goiás buscando uma auditoria detalhada sobre os bens que compartilha com a influenciadora para encontrar possíveis gastos indevidos nas viagens pela Europa. O objetivo seria esclarecer movimentações financeiras realizadas desde a separação, que podem ter adentrado a parte do dinheiro que deverá ser sua após a finalização dos trâmites do divórcio.

A defesa de Zé Felipe afirma que Virginia teria "controle exclusivo de valores expressivos em contas bancárias e aplicações" e estaria usando valores sem seu consentimento. O filho de Leonardo teria solicita uma revisão completa de contas, empresas e outros ativos, incluindo imóveis, veículos e investimentos, para levantar o patrimônio conjunto.

O famosa afirma ainda que ela estaria usando os recursos "de forma desproporcional e em benefício próprio", como na viagem da influenciadora à Europa. Zé pede medidas urgentes para evitar o desmoronamento do patrimônio que ainda é conjuntos, já que o processo de divisão de bens ainda está em andamento.