Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

A atração infantil apresentada por Márcio Garcia revelou talentos como Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:00

Gente Inocente (1999) Crédito: Reprodução

Entre 2000 e 2002, os domingos da Globo ganharam um toque de leveza com o programa “Gente Inocente”, apresentado por Márcio Garcia. A atração misturava brincadeiras, entrevistas com famosos e quadros musicais, tudo comandado por um grupo de crianças carismáticas.

Mais de duas décadas após o fim da exibição, muitos dos pequenos talentos que encantaram o público seguiram caminhos distintos, alguns permaneceram nas telas, outros trilharam novas profissões.

Confira abaixo como estão 12 participantes do programa que marcou a infância de toda uma geração:

