Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

A atração infantil apresentada por Márcio Garcia revelou talentos como Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:00

Gente Inocente (1999)
Gente Inocente (1999) Crédito: Reprodução

Entre 2000 e 2002, os domingos da Globo ganharam um toque de leveza com o programa “Gente Inocente”, apresentado por Márcio Garcia. A atração misturava brincadeiras, entrevistas com famosos e quadros musicais, tudo comandado por um grupo de crianças carismáticas.

Mais de duas décadas após o fim da exibição, muitos dos pequenos talentos que encantaram o público seguiram caminhos distintos, alguns permaneceram nas telas, outros trilharam novas profissões.

Confira abaixo como estão 12 participantes do programa que marcou a infância de toda uma geração:

Veja como estão as crianças do programa 'Gente Inocente' 23 anos depois

Gente Inocente (1999) por Reprodução
Amanda Ribeiro tinha apenas seis anos quando apareceu no programa. Depois de experiências no teatro, decidiu estudar Direito, mas não concluiu o curso. Retornou aos palcos anos depois, interpretando princesas da Disney e participando de peças independentes. Em 2015, foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no festival Niterói em Cena e atuou na novela Totalmente Demais por Reprodução
Com apenas três anos, Ana Beatriz Cisneiros já integrava o elenco fixo. Participou de novelas como As Filhas da Mãe (2001), Sabor da Paixão (2002) e Malhação, além de ter feito parte do Sítio do Picapau Amarelo. Seu último papel na TV foi justamente em Totalmente Demais (2015) por Reprodução
Andressa Nunes entrou no Gente Inocente aos oito anos e, posteriormente, atuou na minissérie O Quinto dos Infernos (2002). Atualmente, trabalha como publicitária e web designer, focada em inovação e experiência do usuário, além de se dedicar ao teatro por Reprodução
Gustavo Pereira iniciou a carreira como ator em 1996 e participou do programa em 2000. Também foi dublador, emprestando voz a personagens como Nemo e Alvin. Anos depois, decidiu seguir o caminho da música, deixando de lado a dublagem profissional por Reprodução
Aos nove anos, Henrique Ramiro já fazia comerciais antes de entrar no elenco. Atuou no Sítio do Picapau Amarelo e, mais tarde, participou das novelas Ribeirão do Tempo e Vidas em Jogo, ambas da Record. Hoje, é ator e influenciador digital, com presença ativa nas redes sociais por Reprodução
Cheia de energia, Lívia Dabarian encantava o público com apresentações de canto e dança. Mais tarde, brilhou em Chacrinha, o Musical (2015), interpretando Rita Cadillac, e participou do Dancing Brasil. Atualmente, mora em Madri, onde atua como atriz e diretora teatral por Reprodução
Após vencer um concurso no Programa Raul Gil, Matheus Meira foi convidado para o Gente Inocente. Formado em publicidade, decidiu seguir uma carreira longe dos holofotes e mantém a vida pessoal mais reservada por Reprodução
Natália Soutto fez parte do elenco fixo entre 2000 e 2002. Formou-se em cinema e trabalhou como assistente de direção em mais de 15 filmes, incluindo De Pernas pro Ar e Chico Xavier. Continua ativa nos bastidores do audiovisual brasileiro por Reprodução
Pedro Lucas estreou no programa aos sete anos e, mais tarde, fez participações em Malhação (2013). Graduado em cinema, criou seu próprio projeto de longa-metragem e atualmente vive nos Estados Unidos, atuando como diretor e roteirista por Reprodução
Um dos mais lembrados do elenco, Peter Brandão começou aos cinco anos no programa. Quase seguiu carreira no futebol, chegou a jogar nas categorias de base do Flamengo e Vasco, mas retornou à TV. Hoje, segue firme como ator, com papéis em Impuros (2018), Sob Pressão (2021) e Tô de Graça (2022) por Reprodução
Yana Sardenberg iniciou no Gente Inocente e, anos depois, apresentou a TV Globinho (2009). Também formada em jornalismo, construiu uma carreira sólida como atriz, com trabalhos em novelas e séries. Sua última participação foi em De Volta aos 15, da Netflix por Reprodução
Antes do Gente Inocente, Leandro Léo participou do Castelo Rá-Tim-Bum. No Sítio do Picapau Amarelo, viveu o personagem Pesadelo por três temporadas. Além de ator, é cantor e compositor, tendo escrito “João de Barro” ao lado de Maria Gadú. Seu último trabalho na TV foi a minissérie Justiça (2016) por Reprodução
Bruna Marquezine, Sérgio Malheiros e Tati Machado no 'Gente Inocente' e com atual visuais por Reprodução
Márcio Garcia e as crianças que participaram do programa 'Gente Inocente' por Reprodução
1 de 15
Gente Inocente (1999) por Reprodução

O Gente Inocente marcou a infância de milhares de brasileiros e se tornou um dos programas mais lembrados dos anos 2000. Entre talentos que seguiram brilhando e outros que escolheram novos caminhos, todos deixaram uma marca de carisma e espontaneidade na história da televisão infantil.

