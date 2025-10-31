Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pastor é filmado dizendo que o ‘diabo é preto’ e causa revolta; veja

José Wellington Bezerra da Costa é presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus em São Paulo (Confradesp)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:34

Pastor disse fala durante Escola Bíblica de Obreiros
Pastor disse fala durante Escola Bíblica de Obreiros Crédito: Reprodução | Instagram

Durante uma reunião de uma Escola Bíblica de Obreiros em São Paulo, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus em São Paulo (Confradesp), foi filmado dizendo que o “capeta é preto”.

Pastor José Wellington Bezerra da Costa

Michel Alcoforado por Renato Parada
PJosé Wellington Bezerra da Costa por Reprodução | Instagram
PJosé Wellington Bezerra da Costa por Reprodução | Instagram
PJosé Wellington Bezerra da Costa por Reprodução | Instagram
PJosé Wellington Bezerra da Costa por Reprodução | Instagram
PJosé Wellington Bezerra da Costa por Reprodução | Instagram
PJosé Wellington Bezerra da Costa por Reprodução | Instagram
1 de 7
Michel Alcoforado por Renato Parada

Leia mais

Imagem - Remake de um clássico será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (31)

Remake de um clássico será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (31)

Imagem - Luciana Gimenez faz acordo após dívida de R$ 92 mil em condomínio de luxo, diz coluna

Luciana Gimenez faz acordo após dívida de R$ 92 mil em condomínio de luxo, diz coluna

Imagem - Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Na gravação que foi transmitida nas redes sociais, o pastor disse: “Já tem templo da Assembleia de Deus pintado de parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz! O capeta que é preto. Jesus é luz!”

No vídeo, o pastor criticava igrejas com paredes escuras, o que gerou forte reação entre fiéis e lideranças evangélicas negras, que consideraram o discurso racista. O pastor ainda orienta que os templos da Assembleia de Deus sejam pintados “da cor mais clara possível”.

Diversos ativistas se posicionaram nas redes sociais. O farmacêutico e ativista Anicet Okinga, disse que a Bíblia não afirma que Satanás tem cor de pele, e além disso, transformar um ser espiritual em símbolo racial é um erro teológico e violência simbólica.

“A Escritura apresenta Satanás e os demônios como realidades espirituais, não como figuras humanas com fenótipo. Paulo, por exemplo, nos lembra que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Isso fala de astúcia moral, não de pigmento”, ressaltou em gravação publicada em seu perfil no Instagram, que acumula mais de 300 mil seguidores.

A Bíblia não cita características de Satanás, apenas sua presença em algumas situações. A imagem que se tem sobre ele foi criada durante a expansão do cristianismo, assimilando traços de outros mitos, como pés de bode, asas, entre outros.

“Misturar metáforas espirituais com características biológicas legitimou opressão e racismo em nome da religião. Chamar o diabo de ‘preto’ não é apenas um erro de interpretação, é um ato moral”, explicou o farmacêutico.

Leia mais

Imagem - 7 raças de cachorro originárias do Reino Unido

7 raças de cachorro originárias do Reino Unido

Imagem - Receitas de uma panela: 4 pratos fáceis e deliciosos para o jantar

Receitas de uma panela: 4 pratos fáceis e deliciosos para o jantar

Imagem - 7 fatores que podem afetar a qualidade do sono e a saúde

7 fatores que podem afetar a qualidade do sono e a saúde

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Theo Becker fala sobre vício em drogas e diz que foi internado 12 vezes: 'Meu pai gastou uma grana violenta'

Theo Becker fala sobre vício em drogas e diz que foi internado 12 vezes: 'Meu pai gastou uma grana violenta'
Imagem - Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada