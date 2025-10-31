VEJA

Remake de um clássico será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (31)

Versão original do filme aterrorizou várias crianças

Filme é exibido no dia do Halloween Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (31), a Sessão da Tarde exibe o remake de “Convenção das Bruxas” (2020), filme que fez parte do imaginário de várias pessoas. O longa é o último filme exibido na semana.

O filme acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos.

Na versão de 2020, o cineasta Robert Zemeckis oferece uma visão moderna do clássico livro sobre bruxas comedoras de crianças, estrelando Anne Hathaway e Octavia Spencer.