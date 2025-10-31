SUPERAÇÃO

Theo Becker fala sobre vício em drogas e diz que foi internado 12 vezes: 'Meu pai gastou uma grana violenta'

Ator contou que teve overdose de cocaína: 'Sou um sobrevivente'

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:19

Theo Becker Crédito: Reprodução

Theo Becker falou sobre sua batalha contra o vício em drogas, especificamente cocaína, na adolescência. O ator, hoje aos 48 anos, disse que seu problema foi "muito sério" e revelou que chegou a ser internado 12 vezes em clínicas de reabilitação no Rio Grande do Sul.

“Dos 16 aos 19 anos, tive um problema muito sério com as drogas. A primeira vez, eu mesmo pedi para ser internado. Já fui internado 12 vezes, e fugi seis delas. Eu era mestre em fugir da clínica. Se precisasse escalar quatro andares, eu escalava. As primeiras internações foram em clínicas caríssimas. Meu pai gastou uma grana violenta”, contou o artista, em entrevista ao Tiracaracast, dos humoristas Bola e Carioca.



Ele disse que a última internação durou 29 dias e, naquela ocasião, foi internado junto com a namorada da época. "Tive uma overdose. Cheguei a pesar 60 kg", comentou. Hoje, Theo afirma estar curado do vício. "Me considero um vencedor. Sou um sobrevivente".

Theo Becker estreou na televisão em 2001, como assistente no "Planeta Xuxa". Dois anos depois, fez sua estreia como ator na novela "Celebridade", interpretando o nadador Caio Mendes, irmão do vilão vivido por Fábio Assunção.

Atualmente, o artista se dedica ao fisiculturismo. Ele participou em setembro de sua primeira competição pela IFBB-RS (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness), realizada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, sua terra natal e onde vive atualmente.