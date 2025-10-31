Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Theo Becker fala sobre vício em drogas e diz que foi internado 12 vezes: 'Meu pai gastou uma grana violenta'

Ator contou que teve overdose de cocaína: 'Sou um sobrevivente'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:19

Theo Becker
Theo Becker Crédito: Reprodução

Theo Becker falou sobre sua batalha contra o vício em drogas, especificamente cocaína, na adolescência. O ator, hoje aos 48 anos, disse que seu problema foi "muito sério" e revelou que chegou a ser internado 12 vezes em clínicas de reabilitação no Rio Grande do Sul.

“Dos 16 aos 19 anos, tive um problema muito sério com as drogas. A primeira vez, eu mesmo pedi para ser internado. Já fui internado 12 vezes, e fugi seis delas. Eu era mestre em fugir da clínica. Se precisasse escalar quatro andares, eu escalava. As primeiras internações foram em clínicas caríssimas. Meu pai gastou uma grana violenta”, contou o artista, em entrevista ao Tiracaracast, dos humoristas Bola e Carioca.

Theo Becker

Theo Becker atualmente se dedica ao fisiculturismo por Reprodução
Theo Becker em "Celebridade", em 2003, e atualmente, aos 48 anos por Reprodução
Theo Becker na "G Magazine" por Reprodução
Theo Becker por Reprodução
Theo Becker em 2009 por Reprodução
Theo Becker por Reprodução
Theo Becker por Reprodução
Theo Becker por Reprodução
Theo Becker em 2001, nos tempos de "Planeta Xuxa" por Reprodução
Theo Becker por Reprodução
Theo Becker atualmente se dedica ao fisiculturismo por Reprodução
Theo Becker atualmente se dedica ao fisiculturismo por Reprodução
Theo Becker atualmente se dedica ao fisiculturismo por Reprodução
Theo Becker atualmente se dedica ao fisiculturismo por Reprodução
Theo Becker atualmente se dedica ao fisiculturismo por Reprodução
1 de 15
Theo Becker atualmente se dedica ao fisiculturismo por Reprodução

Ele disse que a última internação durou 29 dias e, naquela ocasião, foi internado junto com a namorada da época. "Tive uma overdose. Cheguei a pesar 60 kg", comentou. Hoje, Theo afirma estar curado do vício. "Me considero um vencedor. Sou um sobrevivente".

Theo Becker estreou na televisão em 2001, como assistente no "Planeta Xuxa". Dois anos depois, fez sua estreia como ator na novela "Celebridade", interpretando o nadador Caio Mendes, irmão do vilão vivido por Fábio Assunção.

Atualmente, o artista se dedica ao fisiculturismo. Ele participou em setembro de sua primeira competição pela IFBB-RS (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness), realizada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, sua terra natal e onde vive atualmente.

Theo Becker e Andressa Suita

Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker por Reprodução
Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução
Theo Becker por Reprodução/Instagram
Gusttavo Lima e Andressa Suíta por Reprodução | Redes Sociais
Gusttavo Lima e Andressa Suíta por Reprodução
Andressa Suita e Gusttavo Lima por Reprodução
1 de 10
Theo Becker e Andressa Suita por Reprodução

Leia mais

Imagem - Angélica revela se fez harmonização facial e desabafa: 'Mulheres são julgadas o tempo todo'

Angélica revela se fez harmonização facial e desabafa: 'Mulheres são julgadas o tempo todo'

Imagem - Kim Kardashian diz que pouso na Lua foi 'uma farsa': 'É só entrar no TikTok'; Nasa rebate

Kim Kardashian diz que pouso na Lua foi 'uma farsa': 'É só entrar no TikTok'; Nasa rebate

Imagem - Cantora famosa deixa fãs em choque ao revelar há quanto tempo não lava o cabelo: 'Devo ter ovos de baratas'

Cantora famosa deixa fãs em choque ao revelar há quanto tempo não lava o cabelo: 'Devo ter ovos de baratas'

Tags:

Drogas Famoso Famosos Theo Becker Cocaina

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Pastor é filmado dizendo que o ‘diabo é preto’ e causa revolta; veja

Pastor é filmado dizendo que o ‘diabo é preto’ e causa revolta; veja
Imagem - Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada