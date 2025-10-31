AO VIVO

Angélica revela se fez harmonização facial e desabafa: 'Mulheres são julgadas o tempo todo'

Apresentadora refletiu sobre o envelhecimento feminino: 'Não sou produto de prateleira'

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13:38

Angélica em participação no 'Angélica ao Vivo' Crédito: Reprodução

Angélica se pronunciou sobre rumores de que teria passado por uma harmonização facial. Os boatos surgiram quando a apresentadora participou do programa "Conversa com Bial" há dois anos, em 2023, e ganharam força nas redes sociais nas últimas semanas. Durante o "Angélica ao Vivo" exibido na última quinta-feira (30), ela negou que tenha feito o procedimento no rosto.

"Fiquei sabendo pelas redes sociais que fiz harmonização facial. Não, eu não fiz. Poderia ter feito, por que não? Sou uma mulher de 52 anos, com todo o privilégio de poder me cuidar e tal, não escondo isso de ninguém. Agora o que me espanta é abrir as redes e ver todo santo dia mulher sendo analisada, né?", falou, na atração do GNT.

A apresentadora completou, mandando um recado afiado: "Não sou produto de prateleira, nem a Xuxa. Não estou aqui falando só de mim não, estou falando de grupo inteiro de mulheres da minha idade que trabalha, paga conta, cria filhos, sustenta a família, mulheres que são julgadas o tempo todo".

Ela concluiu fazendo uma reflexão sobre o envelhecimento feminino: "Então ou você é criticada porque você envelheceu, ou porque não está tão velha como as pessoas esperam. Então é isso tá gente?".

