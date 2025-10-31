Acesse sua conta
Kim Kardashian diz que pouso na Lua foi 'uma farsa': 'É só entrar no TikTok'; Nasa rebate

Empresária disse que missão Apollo 11 'não aconteceu': 'Vão dizer que sou maluca'

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:38

Crédito: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian provocou uma polêmica com a Nasa ao afirmar que o pouso na Lua durante a missão Apollo 11, em 1969, "não aconteceu". A declaração da empresária veio durante as gravações do reality show 'The Kardashians'. Ela estava conversando com a atriz Sarah Paulson - que é sua colega em outra série, 'All’s Fair' - quando falou ter chegado à conclusão de que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin nunca pisaram na Lua.

"Estou te mandando, por enquanto, um milhão de artigos com Buzz Aldrin e… o outro lá", disse. Ela então leu uma citação que seria de Aldrin respondendo a uma pergunta sobre o mais assustador da chegada à Lua.

"Não houve momento assustador, porque não aconteceu. Poderia ter sido assustador, mas não foi, porque não aconteceu'", teria dito o astronauta, segundo Kim. Não está claro a qual artigo ela se refere, nem se os comentários são realmente de Buzz Aldrin.

Alguns momentos depois, a influenciadora voltou a falar no assunto. "Acho que não fomos. Acho que foi uma farsa. Já vi alguns vídeos de Buzz Aldrin falando que não aconteceu. Ele diz isso o tempo todo nas entrevistas. Por que Buzz Aldrin diz que não aconteceu?". 

Ela continua os questionamentos: "Não há gravidade na Lua, então por que a bandeira está se movendo? Os sapatos que estão no museu, que dizem ter sido usados na Lua, têm uma marca diferente das fotos. Por que não há estrelas? Vão dizer que sou maluca de qualquer jeito. Mas é só entrar no TikTok. Veja com seus próprios olhos".

Após as declarações de Kim Kardashian, a Nasa se pronunciou. O chefe da agência espacial confirmou a histórica expedição, que é frequentemente alvo de teorias da conspiração. "Sim, já fomos à Lua... seis vezes!", escreveu Sean Duffy, administrador interino da Nasa, no X (antigo Twitter).

A Missão Apollo 11 foi a primeira missão tripulada a pousar na Lua, realizada pela Nasa em 16 de julho de 1969. Os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins estavam na nave durante a viagem até o satélite natural da Terra. Eles pousaram em 20 de julho. Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, seguido por Aldrin.

