AMADA?

Cantora famosa deixa fãs em choque ao revelar há quanto tempo não lava o cabelo: 'Devo ter ovos de baratas'

Cardi B confessou que tem se descuidado nos cuidados capilares

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:44

Cardi B Crédito: Reprodução/Instagram

Cardi B deixou os fãs em choque ao revelar um fato inusitado sobre sua rotina de higiene. A cantora, que está grávida, confessou que já não lava o cabelo há meses. Sim, você leu certo: meses. O relato bizarro aconteceu durante uma live no Instagram. A rapper de 33 anos apareceu usando uma touca de peruca e assumiu que tem negligenciado os cuidados com o cabelo natural há um longo tempo.

"Eu passei óleo no meu couro cabeludo porque amanhã eu vou cuidar do meu cabelo de verdade. Vou lavá-lo, e depois, por volta de quarta-feira, vou fazer tranças. Eu não lavo essa m*rda tem tipo uns dois meses. Não vou nem mentir, eu não lavo meu cabelo tem tipo uns dois meses. Na verdade, estou mentindo, provavelmente uns três meses", disse a cantora.

Cardi B 1 de 12

Ela continuou a sinceridade e admitiu que poderia estar com infestações no couro cabeludo. "Eu não sei p*rra nenhuma. Eu provavelmente tenho todo tipo de ovos de barata, ovos de mosquito, tudo nessa coisa aqui. Enfim", completou.

A confissão repercutiu rapidamente entre os internautas, e vários reagiram com nojo e espanto. "Imagine o cheiro", disse uma pessoa. "Eu vou vomitar, de verdade", postou outra. "Uma milionária que não faz a menor ideia sobre higiene. E vai para a internet falar sobre isso", detonou mais uma.

Outros seguidores pegaram mais leve. "Eu fico 3 dias sem lavar e já me dá agonia, imagina 2 meses", publicou uma internauta. "Eu lavo meu cabelo algumas vezes por semana. Você não sente coceira?", questionou outra. Alguns fãs também sugeriram que poderia ser um exagero de Cardi. "Óbvio que não é verdade né", assegurou uma. "As pessoas acreditam em qualquer coisa", falou outra.

Cardi B está atualmente grávida de seu quarto filho, o primeiro com o namorado Stefon Diggs. Ela já é mãe de outras três crianças, todas fruto do casamento com o cantor Offset: Kulture Kiari Cephus, de 7 anos, Wave, 3, e Blossom, de 1 ano. Após idas e vindas, os dois começaram oficialmente o processo de divórcio em agosto de 2024.