NOVO CASAL

Leo termina com Samuel e ganha novo amor em 'Dona de Mim'

Após rejeitar pedido de casamento, a protagonista se reaproxima de Marlon e reacende um romance do passado

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:27

Leo e Samuel Crédito: Reprodução | Globo

Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem fortes emoções e uma nova virada no coração da protagonista Leo, interpretada por Clara Moneke. A personagem vai colocar um ponto final em seu relacionamento com Samuel (Juan Paiva) e, pouco tempo depois, reacenderá uma antiga paixão com Marlon (Humberto Morais).

O rompimento acontece após uma sequência de desentendimentos entre o casal, agravados pela disputa pela guarda de Sofia (Elis Cabral). O momento decisivo será quando Samuel tenta salvar o namoro com um pedido de casamento, mas Leo o rejeita e decide encerrar a relação. Decepcionada, ela afirma que sua prioridade é cuidar da menina e decide voltar a ser sua babá.

Enquanto Samuel tenta lidar com a rejeição, Leo encontra apoio inesperado em Marlon, que sempre demonstrou carinho por ela. Os dois se aproximam novamente após ajudarem em um parto de emergência dentro de um ônibus lotado, cena que vai ao ar no capítulo de 6 de novembro. O ato heroico rende destaque na mídia, e o público passa a enxergar os dois como um casal.