Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leo termina com Samuel e ganha novo amor em 'Dona de Mim'

Após rejeitar pedido de casamento, a protagonista se reaproxima de Marlon e reacende um romance do passado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:27

Leo e Samuel
Leo e Samuel Crédito: Reprodução | Globo

Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem fortes emoções e uma nova virada no coração da protagonista Leo, interpretada por Clara Moneke. A personagem vai colocar um ponto final em seu relacionamento com Samuel (Juan Paiva) e, pouco tempo depois, reacenderá uma antiga paixão com Marlon (Humberto Morais).

O rompimento acontece após uma sequência de desentendimentos entre o casal, agravados pela disputa pela guarda de Sofia (Elis Cabral). O momento decisivo será quando Samuel tenta salvar o namoro com um pedido de casamento, mas Leo o rejeita e decide encerrar a relação. Decepcionada, ela afirma que sua prioridade é cuidar da menina e decide voltar a ser sua babá.

Leona e Samuel em "Dona de Mim"

Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
1 de 4
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

Enquanto Samuel tenta lidar com a rejeição, Leo encontra apoio inesperado em Marlon, que sempre demonstrou carinho por ela. Os dois se aproximam novamente após ajudarem em um parto de emergência dentro de um ônibus lotado, cena que vai ao ar no capítulo de 6 de novembro. O ato heroico rende destaque na mídia, e o público passa a enxergar os dois como um casal.

A exposição reacende sentimentos antigos e marca o início de uma nova fase para Leo, agora dividida entre a dedicação à Sofia e a possibilidade de um novo amor. Já Samuel, tomado pelo ciúme, acompanhará de longe a aproximação da ex com o policial.

Leia mais

Imagem - Saiba quem foi eliminado esta semana no ‘Dança dos Famosos’

Saiba quem foi eliminado esta semana no ‘Dança dos Famosos’

Imagem - Sem Woody? Toy Story 5 tem reviravolta surpreendente e novo protagonista

Sem Woody? Toy Story 5 tem reviravolta surpreendente e novo protagonista

Imagem - William Bonner se despede do Jornal Nacional após 29 anos e deixa legado de credibilidade e inovação

William Bonner se despede do Jornal Nacional após 29 anos e deixa legado de credibilidade e inovação

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Kim Kardashian diz que pouso na Lua foi 'uma farsa': 'É só entrar no TikTok'; Nasa rebate

Kim Kardashian diz que pouso na Lua foi 'uma farsa': 'É só entrar no TikTok'; Nasa rebate
Imagem - Remake de um clássico será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (31)

Remake de um clássico será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (31)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada