Após beijo, Tata Estaniecki surge aos risos e confirma volta com Cocielo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:33
Após um mês do anúncio da separação, Tata Estaniecki e Julio Cocielo protagonizaram um beijo na comemoração de 32 anos da influenciadora, na presença dos amigos, família e dos dois filhos do casal. O beijo entre os influenciadores foi incentivado por Felipe Amorim, que se apresentava na festa. O momento gerou expectativa entre os fãs de um possível retorno do casamento: "voltei a acreditar no amor", escreveu um.
Depois do flagra, Tata surgiu aos risos e falou sobre a reconciliação. Ela apareceu nos Stories de uma amiga que declarou "acabou o mistério", fazendo reverência à reconciliação do casal. "Acabou [o mistério]", confirmou Tata sorridente.
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki
A amiga, então, deu nome aos bois: "Acabou o mistério, acabou o mistério, aqui ó, maravilhosos, lindos como sempre foram, felizes, assim como nós". "Os macumbeiros vão ter que se empenhar mais, aqui só tem amor, amém!", disparou outra.
O término foi anunciado por Cocielo no último dia 18, gerando uma frustração para as milhões de pessoas que acompanham os casal. Cocielo e Tata são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2 e estavam juntos desde 2018. Agora, a reconciliação se mostrou real pelos dois, que até saíram juntos para almoçar neste domingo (16).