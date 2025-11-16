Acesse sua conta
Após beijo, Tata Estaniecki surge aos risos e confirma volta com Cocielo

Júlio Cocielo e anunciaram separação há um mês, mas neste sábado (15) foram flagrados aos beijos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:33

Cocielo e Tata se beijaram neste sábado (15) após um mês separados
Cocielo e Tata se beijaram neste sábado (15) após um mês separados Crédito: Reprodução

Após um mês do anúncio da separação, Tata Estaniecki e Julio Cocielo protagonizaram um beijo na comemoração de 32 anos da influenciadora, na presença dos amigos, família e dos dois filhos do casal. O beijo entre os influenciadores foi incentivado por Felipe Amorim, que se apresentava na festa. O momento gerou expectativa entre os fãs de um possível retorno do casamento: "voltei a acreditar no amor", escreveu um. 

Depois do flagra, Tata surgiu aos risos e falou sobre a reconciliação. Ela apareceu nos Stories de uma amiga que declarou "acabou o mistério", fazendo reverência à reconciliação do casal. "Acabou [o mistério]", confirmou Tata sorridente. 

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki

A amiga, então, deu nome aos bois: "Acabou o mistério, acabou o mistério, aqui ó, maravilhosos, lindos como sempre foram, felizes, assim como nós". "Os macumbeiros vão ter que se empenhar mais, aqui só tem amor, amém!", disparou outra. 

O término foi anunciado por Cocielo no último dia 18, gerando uma frustração para as milhões de pessoas que acompanham os casal. Cocielo e Tata são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2 e estavam juntos desde 2018. Agora, a reconciliação se mostrou real pelos dois, que até saíram juntos para almoçar neste domingo (16).

