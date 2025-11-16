O AMOR ESTÁ DE VOLTA!

Após beijo, Tata Estaniecki surge aos risos e confirma volta com Cocielo

Júlio Cocielo e anunciaram separação há um mês, mas neste sábado (15) foram flagrados aos beijos

Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:33

Cocielo e Tata se beijaram neste sábado (15) após um mês separados Crédito: Reprodução

Após um mês do anúncio da separação, Tata Estaniecki e Julio Cocielo protagonizaram um beijo na comemoração de 32 anos da influenciadora, na presença dos amigos, família e dos dois filhos do casal. O beijo entre os influenciadores foi incentivado por Felipe Amorim, que se apresentava na festa. O momento gerou expectativa entre os fãs de um possível retorno do casamento: "voltei a acreditar no amor", escreveu um.

Depois do flagra, Tata surgiu aos risos e falou sobre a reconciliação. Ela apareceu nos Stories de uma amiga que declarou "acabou o mistério", fazendo reverência à reconciliação do casal. "Acabou [o mistério]", confirmou Tata sorridente.

A amiga, então, deu nome aos bois: "Acabou o mistério, acabou o mistério, aqui ó, maravilhosos, lindos como sempre foram, felizes, assim como nós". "Os macumbeiros vão ter que se empenhar mais, aqui só tem amor, amém!", disparou outra.

"As macumbeira vão ter que se empenhar mais"

O casal de sub se separa e a culpa é da macumba, do diabo, de não sei quem, nunca é do casal. Como diz Márcia Sensitiva, o capeta tá de saco cheio.

(O Cocielo Orestes mamado na cachaça, se bobear bem sabe que reatou com a Tata) pic.twitter.com/SPmMlurazy — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) November 16, 2025