Julio Cocielo e Tata Estaniecki se beijam em festa após separação; veja

Tata comemorou o aniversário de 32 anos neste sábado (15) com amigos e famialiares

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 10:30

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo Crédito: Reprodução/Instagram

Um cena durante a festa de aniversário de Tata Estaniecki na noite deste sábado (15) surpreendeu a web, que acompanhava o momento através das redes sociais. Após um mês da separação, Tata e Julio Cocielo protagonizaram um beijo no palco do evento. A comemoração de 32 anos da apresentadora contou com a presença dos amigos, família, dos dois filhos do casal recém-separado e de grandes shows. 

O beijo entre os influenciadores foi incentivado por Felipe Amorim, que se apresentava na festa. “Voltei a acreditar no amor!”, escreveu a namorada do cantor, Duda Kropf, no post com o momento de carinho. 

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki com Julio Cocielo e os filhos, Beatriz e Caio por Reprodução/Instagram
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki por Reprodução

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo por Reprodução/Instagram

Veja vídeo:

A separação

O youtuber Júlio Cocielo anunciou há exatamente um mês o fim do casamento com a influenciadora Tata Estaniecki, com quem era casado desde 2018. O comunicado foi feito nas redes sociais e emocionou os fãs do casal, que é um dos mais populares da internet brasileira.

"Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos”, escreveu Cocielo, destacando que, apesar da separação, o respeito e o carinho permanecem.

Cocielo e Tata são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.

