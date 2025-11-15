Acesse sua conta
Influenciadora Cláudia Sousa surge chorando nas redes sociais e pede ajuda: 'Estou sem chão, desesperada'

Seu Dantas também comentou o episódio e lamentou pela esposa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 07:45

Cláudia Sousa
Cláudia Sousa Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

A influenciadora Cláudia Sousa, que ficou conhecida nas redes sociais por mostrar de forma irreverente como faz a comida para o marido, Seu Dantas, apareceu chorando em suas redes sociais. Ela contou aos seus seguidores que teve a sua conta de Instagram derrubada pela plataforma e, por conta disso, acabou perdendo contratos de trabalho.

A baiana, que tinha 1,3 milhão de "Estou triste. Vocês são acostumados sempre me ver sorrindo, sempre ver brincando, mas eu tô passando aqui por uma situação que não é nada agradável. Acabei de perder proposta de trabalho, estou sendo prejudicada. O Instagram derrubou a minha conta com a proposta de trabalho certinha, já para eu poder ganhar um dinheirinho. Aí já acabei de perder esse trabalho. Como vocês que me seguem há muito tempo, sabem qual é meu intuito. Eu tô juntando meu dinheirinho para quê? Para futuramente eu fazer minhas reparações. Aí infelizmente aconteceu isso. Eu estou mesmo assim sem saber o que falar", disse ela visivelmente abalada.

Usando uma conta reserva, chamada @reserva.claudiasousa, onde tem 160 mil seguidores, ela seguiu o desabafo e pediu para que seus seguidores migrem para esse novo perfil, até que o anterior seja recuperado.

"Tô sem chão, desesperada. No momento, agora, eu só tenho vocês aqui para poder pedir apoio. E vocês sabem, né, que para as grandes marcas contratarem a gente, a gente tem que ter bastante seguidores. Eu sei a luta, eu poder bater esse 1 milhão e 300. Eu sei a luta que foi a conquista. Eu preciso. É desse dinheiro aí que eu compro minhas coisinhas e ajudo do seu Dantas, que é assalariado, não tem condições. Então, eu tô ali colada com ele pra tudo. Aí vem a ter essa situação dessa. É complicado, é desesperador. Eu tô mesmo sem palavras, cabeça baixa, sem saber o que vou fazer. E conto mesmo com a ajuda de vocês mesmo para vocês me levantar lá", seguiu.

Seu Dantas também comentou o episódio e lamentou pela esposa. "Gente, realmente, hoje foi um dia triste para mim e dona Cláudia, com essa perda que ela teve. Infelizmente eu não posso fazer nada e é uma coisa que a gente depende", lamentou.

