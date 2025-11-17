Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Maria Braga dá patada em repórter ao vivo: 'Sai de mim!'

Apresentadora não gostou de palavra usada por Alexandre Jodar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:25

Ana Maria Braga recebeu Alexandre Jodar no Mais Você
Ana Maria Braga recebeu Alexandre Jodar no Mais Você Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga atacou novamente! A apresentadora do "Mais Você" deu um esporro em um colega no programa desta segunda-feira (17). Quem levou a patada foi Alessandro Jodar, do Bom Dia São Paulo. Ana Maria não gostou de uma palavra usada pelo jornalista com ela ao brincar com a derrota do Palmeiras, time do coração da loira. 

Logo ao cumprimentar a comunicadora nesta manhã, Alexandre ironizou a perda do jogo pelo time no último sábado (15).  “Deixa eu dar um oi aqui pra palmeirense… Coitada!”, disse ele, dando abraço na apresentadora. De cara, Ana Maria demostrou o seu desgosto com o que ele disse e deu diversas patadas no repórter. 

Ana Maria Braga e Alexandre Jodar

Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
1 de 5
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução

LEIA MAIS

Ana Maria Braga tem imprevisto inusitado e abandona 'Mais Você' ao vivo

De Cláudia Raia a Ana Maria Braga: veja os famosos que mais inspiram brasileiros a envelhecer bem

Ana Maria Braga relaxa em passeio de barco durante férias na Itália

Apaixonada, Ana Maria Braga posta foto das férias ao lado do marido: 'Não tem como não se inspirar'

Por que Ana Maria Braga saiu do ar? Tati Machado assume 'Mais Você' por três semanas

“Ah, pra que esse coitada logo cedo? Coitada o que, sai de mim! Coitada é filho de rato que nasce pelado!”, gritou ela. “Alguém me abraça e fala ‘coitada’, isso nunca me aconteceu na minha vida. Deus me livre e guarde. Nossa Senhora! Faz isso com ninguém. Abraça e fala ‘Oi, que legal, boa segunda-feira’. Pode falar do Palmeiras, mas coitada na minha orelha, minha alma estremeceu”, desabafou  ela ao vivo. 

Constrangido com a situação, Alessandro Jodar garantiu que entendeu o recado após as palavras de Ana Maria. “Nunca mais! Aprendi!”, disse o repórter, seguindo com o bloco esportivo da atração matinal.

Veja vídeo:

Leia mais

Imagem - Morre músico Jards Macalé, compositor de 'Vapor Barato', aos 82 anos

Morre músico Jards Macalé, compositor de 'Vapor Barato', aos 82 anos

Imagem - Dona de Mim: Filipa quase descobre o segredo mais sujo de Danilo

Dona de Mim: Filipa quase descobre o segredo mais sujo de Danilo

Imagem - Álvaro Xaro abre o jogo romance com Lucas Leto e fala sobre BBB 26

Álvaro Xaro abre o jogo romance com Lucas Leto e fala sobre BBB 26

Tags:

ana Maria Braga

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Quem foi Jards Macalé, músico que morreu nesta segunda (17) aos 82 anos

Quem foi Jards Macalé, músico que morreu nesta segunda (17) aos 82 anos
Imagem - ‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

‘A Fazenda 17’: Dudu Camargo é condenado na Justiça durante confinamento

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
01

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Imagem - 6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro
02

6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)
03

Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar