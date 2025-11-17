VÍDEO

Ana Maria Braga dá patada em repórter ao vivo: 'Sai de mim!'

Apresentadora não gostou de palavra usada por Alexandre Jodar

Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:25

Ana Maria Braga recebeu Alexandre Jodar no Mais Você Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga atacou novamente! A apresentadora do "Mais Você" deu um esporro em um colega no programa desta segunda-feira (17). Quem levou a patada foi Alessandro Jodar, do Bom Dia São Paulo. Ana Maria não gostou de uma palavra usada pelo jornalista com ela ao brincar com a derrota do Palmeiras, time do coração da loira.

Logo ao cumprimentar a comunicadora nesta manhã, Alexandre ironizou a perda do jogo pelo time no último sábado (15). “Deixa eu dar um oi aqui pra palmeirense… Coitada!”, disse ele, dando abraço na apresentadora. De cara, Ana Maria demostrou o seu desgosto com o que ele disse e deu diversas patadas no repórter.

Ana Maria Braga e Alexandre Jodar 1 de 5

“Ah, pra que esse coitada logo cedo? Coitada o que, sai de mim! Coitada é filho de rato que nasce pelado!”, gritou ela. “Alguém me abraça e fala ‘coitada’, isso nunca me aconteceu na minha vida. Deus me livre e guarde. Nossa Senhora! Faz isso com ninguém. Abraça e fala ‘Oi, que legal, boa segunda-feira’. Pode falar do Palmeiras, mas coitada na minha orelha, minha alma estremeceu”, desabafou ela ao vivo.

Constrangido com a situação, Alessandro Jodar garantiu que entendeu o recado após as palavras de Ana Maria. “Nunca mais! Aprendi!”, disse o repórter, seguindo com o bloco esportivo da atração matinal.

Veja vídeo: