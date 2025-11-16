Álvaro Xaro abre o jogo romance com Lucas Leto e fala sobre BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:27
Álvaro Xaro abriu o jogo sobre as suas expectativas para a carreira e para a vida pessoal. Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, o influenciador falou sobre o Dança dos Famosos, BBB 26, sobre a vida de solteiro e ainda aproveitou para mandar um recado para o baiano Lucas Leto, com quem foi visto aos beijos.
De início, Álvaro falou da experiência de participar do quadro de dança do Domingão com Huck. “Está sendo incrível, a cada etapa que eu passo, a cada final de semana, é uma superação. Coisas que eu nem sabia fazer, chego lá e aprendo. É incrível, uma experiência única, todo mundo que for convidado tem que ir, tanto professor quanto para os famosos”, afirmou.
Álvaro e Lucas Leto
Sobre o coraçãozinho, Álvaro garantiu que está solteiro, mas foi "atacante" ao falar sobre Leto. “Tô sozinha. Depois dali, os contatinhos sumiram, até ele sumiu também. Tô na pista”, revelou. Ao ser perguntado sobre um "remember" com o ator, ele disparou: “Se ele quiser, eu tô aqui".
Álvaro Xaro ainda falou com a coluna sobre a possibilidade de participar do elenco do Big Brother Brasil 2026. Ele confessou que toparia sim ficar confinado: “Ah, eu queria. O que me botarem pra fazer na Globo, eu tô fazendo”, disse, bem humorado.
Sobre já estar confirmado entre os participantes, o influencer deu a entender que pode ser real: “É… Então, simbora. Se for pra ser, vamos”.