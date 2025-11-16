Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Álvaro Xaro abre o jogo romance com Lucas Leto e fala sobre BBB 26

Influenciador garantiu que está solteiro mas aproveitou para mandar um recado para o baiano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:27

Lucas Leto e Álvaro se beijam em noite animada com elenco do Dança
Lucas Leto e Álvaro se beijaram em noite animada com elenco do Dança Crédito: Reprodução/Instagram

Álvaro Xaro abriu o jogo sobre as suas expectativas para a carreira e para a vida pessoal. Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, o influenciador falou sobre o Dança dos Famosos, BBB 26, sobre a vida de solteiro e ainda aproveitou para mandar um recado para o baiano Lucas Leto, com quem foi visto aos beijos

De início, Álvaro falou da experiência de participar do quadro de dança do Domingão com Huck. “Está sendo incrível, a cada etapa que eu passo, a cada final de semana, é uma superação. Coisas que eu nem sabia fazer, chego lá e aprendo. É incrível, uma experiência única, todo mundo que for convidado tem que ir, tanto professor quanto para os famosos”, afirmou.

Álvaro e Lucas Leto

Álvaro e Lucas Leto foram vistos aos beijos em noitada por Reprodução/Instagram
Após beijo em Lucas Leto, Álvaro brinca com ressaca por Reprodução/Instagram
Lucas Leto e Álvaro juntos no rolé da "Dança dos Famosos" por Reprodução/Instagram
Lucas Leto e Álvaro juntos no rolé da "Dança dos Famosos" por Reprodução/Instagram
Publicação de Lucas Leto mostra Álvaro cochilando por Reprodução/Instagram
Publicação de Lucas Leto mostra Álvaro cochilando por Reprodução/Instagram
Lucas Leto e Álvaro em almoço juntos por Reprodução/Instagram
Meme de Maria de Fátima, de "Vale tudo", compartilhado por Álvaro por Reprodução/Instagram
1 de 8
Álvaro e Lucas Leto foram vistos aos beijos em noitada por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS

Nicole Bahls e Alvaro vivem impasse e podem recusar convite para o BBB 26

Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos

Álvaro se pronuncia sobre beijo em Lucas Leto durante noitada da 'Dança dos Famosos'

Lucas Leto e Álvaro são flagrados aos beijos em 'rolê' da 'Dança dos Famosos'

Carlinhos Maia se pronuncia após treta entre Gkay e Álvaro em viagem de Natal

Sobre o coraçãozinho, Álvaro garantiu que está solteiro, mas foi "atacante" ao falar sobre Leto. “Tô sozinha. Depois dali, os contatinhos sumiram, até ele sumiu também. Tô na pista”, revelou. Ao ser perguntado sobre um "remember" com o ator, ele disparou: “Se ele quiser, eu tô aqui". 

Confirmado no BBB26?

Álvaro Xaro ainda falou com a coluna sobre a possibilidade de participar do elenco do Big Brother Brasil 2026. Ele confessou que toparia sim ficar confinado: “Ah, eu queria. O que me botarem pra fazer na Globo, eu tô fazendo”, disse, bem humorado.

Sobre já estar confirmado entre os participantes, o influencer deu a entender que pode ser real: “É… Então, simbora. Se for pra ser, vamos”.

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

Imagem - Após beijo, Tata Estaniecki surge aos risos e confirma volta com Cocielo

Após beijo, Tata Estaniecki surge aos risos e confirma volta com Cocielo

Imagem - Zé Felipe se declara para Ana Castela e cantora revela coincidência inusitada

Zé Felipe se declara para Ana Castela e cantora revela coincidência inusitada

Tags:

Lucas Leto Dança dos Famosos bbb 26 Álvaro E Lucas Leto

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
Imagem - Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
01

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Imagem - Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão
02

Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão

Imagem - Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé
03

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Imagem - 5 signos viverão um amor profundo nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

5 signos viverão um amor profundo nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)