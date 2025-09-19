FAMOSOS

Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos

Artistas foram fotografados em clima de romance em um 'after' da Dança dos Famosos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:44

Álvaro e Lucas Leto Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Leto e Álvaro agitaram as redes sociais após serem flagrados aos beijos em um 'after' com participantes da "Dança dos Famosos", na noite da última quinta-feira (18). Após o influenciador falar sobre o clima de romance com o ator, foi a vez do intérprete de Sardinha na novela "Vale Tudo" abrir o jogo sobre a relação entre eles.

"O Álvaro é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além de amizade", disse Lucas, em conversa com o gshow.

Álvaro e Lucas Leto 1 de 8

O artista ressaltou que, apesar do flagra, os dois seguem solteiros. "A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério", completou.

Nas redes sociais, Alvaro também se pronunciou sobre as fotos. "Que cachaça foi essa? Pelo amor de deus, acordei me tremendo", disse Álvaro, na manhã desta sexta-feira (19), ao se filmar com a mão na cabeça, enquanto procurava remédios para aliviar a dor.