Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos

Giuliana Mancini
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:44
Lucas Leto e Álvaro agitaram as redes sociais após serem flagrados aos beijos em um 'after' com participantes da "Dança dos Famosos", na noite da última quinta-feira (18). Após o influenciador falar sobre o clima de romance com o ator, foi a vez do intérprete de Sardinha na novela "Vale Tudo" abrir o jogo sobre a relação entre eles.
"O Álvaro é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além de amizade", disse Lucas, em conversa com o gshow.
Álvaro e Lucas Leto
O artista ressaltou que, apesar do flagra, os dois seguem solteiros. "A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério", completou.
Nas redes sociais, Alvaro também se pronunciou sobre as fotos. "Que cachaça foi essa? Pelo amor de deus, acordei me tremendo", disse Álvaro, na manhã desta sexta-feira (19), ao se filmar com a mão na cabeça, enquanto procurava remédios para aliviar a dor.
"O pior é que eu me lembro de tudo", completou o influenciador, dando gargalhada. Em seguida, ele compartilhou um meme de Maria de Fátima, de "Vale tudo": "Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez".