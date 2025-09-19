Acesse sua conta
Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos

Artistas foram fotografados em clima de romance em um 'after' da Dança dos Famosos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:44

Álvaro e Lucas Leto
Álvaro e Lucas Leto Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Leto e Álvaro agitaram as redes sociais após serem flagrados aos beijos em um 'after' com participantes da "Dança dos Famosos", na noite da última quinta-feira (18). Após o influenciador falar sobre o clima de romance com o ator, foi a vez do intérprete de Sardinha na novela "Vale Tudo" abrir o jogo sobre a relação entre eles.

"O Álvaro é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além de amizade", disse Lucas, em conversa com o gshow.

O artista ressaltou que, apesar do flagra, os dois seguem solteiros. "A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério", completou.

Nas redes sociais, Alvaro também se pronunciou sobre as fotos. "Que cachaça foi essa? Pelo amor de deus, acordei me tremendo", disse Álvaro, na manhã desta sexta-feira (19), ao se filmar com a mão na cabeça, enquanto procurava remédios para aliviar a dor.

"O pior é que eu me lembro de tudo", completou o influenciador, dando gargalhada. Em seguida, ele compartilhou um meme de Maria de Fátima, de "Vale tudo": "Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez".

