Xuxa rebate críticas sobre flacidez no braço: 'Tem que ver o resto'

Apresentadora reagiu com bom humor diante dos comentários negativos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:47

Xuxa
Xuxa Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo lado de fãs. Na gravação, a loira está abraçando os admiradores e tirando fotos com eles. Mas o que seria um gesto fofo da Rainha dos Baixinhos acabou chamando a atenção de haters, que criticaram a aparência do braço da apresentadora de 62 anos.

O vídeo, publicado pela página Radar dos Famosos, gerou diversas reações de seguidores, incluindo uma série de comentários negativos. "Esta cabeça não pertence a esse corpo", disparou uma pessoa. "É IA, gente, ela malha. O braço não está assim", disse outra, sugerindo o uso de inteligência artificial para manipular as imagens.. "É mentira, gente. Isso é manipulação de IA", falou mais uma.

Xuxa rebate comentário sobre o braço

Xuxa por Reprodução
Xuxa ironiza comentários por Reprodução
Xuxa, Eliana e Angélica vão comandar a edição 2025 do Criança Esperança por Reprodução
Xuxa, Eliana e Angélica vão comandar a edição 2025 do Criança Esperança por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa no Encontro por Reprodução
1 de 6
Xuxa por Reprodução

Outros, porém, aproveitaram para defendê-la. "O povo descobrindo o envelhecimento natural", falou um seguidor. "Deixem as pessoas envelhecerem em paz", disse mais um. "O que me chamou atenção é que, aos 62 anos e com mais de 45 anos de carreira, Xuxa continua parando para atender e fotografar com fãs", comentou um terceiro.

A própria Xuxa Meneghel surgiu nos comentários e ironizou as críticas. "Tem que ver o resto … tá pior!! Hahahaha mas… chega pra todos!!", escreveu.

Xuxa em 'Amor Estanho Amor'

Xuxa com Marcelo Ribeiro em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Tarcísio Meira e Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa com Marcelo Ribeiro em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Vera Fischer e Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
1 de 7
Xuxa com Marcelo Ribeiro em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação

