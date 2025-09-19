Acesse sua conta
Bia do Brás rebate pressão para perder virgindade: ‘Não vou'

Ex-BBB volta ao Encontro com novo quadro e fala sobre cobranças invasivas, trajetória e planos na carreira artística

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:12

Beatriz Reis abre o jogo sobre pressão, assédio e sucesso pós-BBB
Beatriz Reis abre o jogo sobre pressão, assédio e sucesso pós-BBB Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-BBB e agora apresentadora, Beatriz Reis abriu o coração sobre um tema que vem gerando curiosidade e pressão por parte do público: sua virgindade. A ex-sister deixou claro que não pretende ceder às cobranças e revelou já ter enfrentado situações de assédio, inclusive antes da fama. "Sempre fui uma pessoa muito sonhadora, espontânea e até ingênua, acreditava que todas as pessoas eram legais e boas, até que percebi que estavam com segundas intenções. Passei por situações bem chatas e delicadas, de tentarem me beijar à força", contou em entrevista à revista Glamour, publicada nesta sexta-feira (19).

De volta ao programa Encontro com Patrícia Poeta, Bia estreia o quadro Vai Danada, uma versão reformulada do antigo EconoBia. A proposta é abordar empreendedorismo de forma leve e inspiradora, trazendo dicas baseadas em sua própria trajetória, já que trabalhou como camelô antes de entrar no BBB. "Existem vários camelôs por aí, mas o que faz você ser diferente é a autenticidade, a forma como você vende o peixe. Eu quero partilhar isso no quadro, porque é o meu DNA", explicou.

Após o reality, a vida de Beatriz mudou radicalmente. Ela se mudou para uma mansão em São Paulo avaliada em R$ 2,5 milhões e investe pesado na carreira artística. Com oficinas na Globo, estudos em moda e acompanhamento fonoaudiológico, a ex-BBB diz estar focada em construir uma trajetória sólida. "Saber onde você quer chegar, fazer escolhas certas e estar na mídia por coisas positivas. Venho fazendo tudo isso para construir minha carreira — e tem dado muito certo", completou.

