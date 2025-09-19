NA JUSTIÇA

Jojo Todynho recusa retratação sobre PT após audiência sem acordo

Jojo Todynho não aceitou gravar vídeo de retratação após polêmica sobre suposta oferta milionária para apoiar Lula

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:20

Jojo Todynho mantém posição e não se retrata sobre PT Crédito: Reprodução

A audiência de conciliação entre Jojo Todynho e o Partido dos Trabalhadores (PT), realizada na última quinta-feira (18), terminou sem acordo. A influenciadora recusou a proposta do partido de gravar um vídeo de retratação, que seria publicado e fixado em suas redes sociais por 30 dias. Sua equipe jurídica afirmou que Jojo não faria qualquer retratação e apresentou uma contraproposta para o encerramento amigável do processo, rejeitada pelo PT.

O PT moveu uma queixa-crime contra Jojo após a cantora afirmar em entrevista que teria recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Jojo alegou que a proposta foi feita em um almoço e que ela a recusou, afirmando ainda que outros artistas teriam recebido convites semelhantes.

