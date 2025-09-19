Jojo Todynho recusa retratação sobre PT após audiência sem acordo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:20
A audiência de conciliação entre Jojo Todynho e o Partido dos Trabalhadores (PT), realizada na última quinta-feira (18), terminou sem acordo. A influenciadora recusou a proposta do partido de gravar um vídeo de retratação, que seria publicado e fixado em suas redes sociais por 30 dias. Sua equipe jurídica afirmou que Jojo não faria qualquer retratação e apresentou uma contraproposta para o encerramento amigável do processo, rejeitada pelo PT.
O PT moveu uma queixa-crime contra Jojo após a cantora afirmar em entrevista que teria recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Jojo alegou que a proposta foi feita em um almoço e que ela a recusou, afirmando ainda que outros artistas teriam recebido convites semelhantes.
Após a audiência, Jojo Todynho não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. O processo segue tramitando na Justiça, e ela terá um prazo para apresentar sua defesa formal. A disputa judicial entre a influenciadora e o PT continua em aberto.