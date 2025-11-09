Acesse sua conta
Mentiras caem por terra e 3 signos viverão dias intensos com a chegada do Anjo da Verdade a partir de hoje (9 de novembro)

Essa energia não chega para punir, mas para libertar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 16:41

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (9) marca o início de um ciclo revelador. A presença do Anjo da Verdade traz uma onda de lucidez e clareza que dissolve ilusões, expõe intenções e ilumina situações que estavam envoltas em incerteza. É um momento em que segredos vêm à tona, máscaras caem e o que antes parecia confuso finalmente se organiza dentro e fora de você. Essa energia não chega para punir, mas para libertar. Três signos do Zodíaco sentirão esse impacto de forma mais intensa, ganhando a oportunidade de enxergar a própria vida com mais consciência, maturidade e poder de decisão.

Gêmeos

O Anjo da Verdade chega com respostas que você já pressentia, mas relutava em aceitar. Algo no campo das relações pessoais ou profissionais se revela de forma inesperada e traz alívio depois de um período de dúvida. Esse despertar te mostra quem realmente está ao seu lado e quem se aproximava apenas por conveniência. A energia é de coragem para cortar laços que não servem mais e abrir espaço para conexões autênticas. Use esse momento para se reposicionar, inclusive nas suas metas. A clareza que chega agora será o impulso que faltava para seguir com confiança.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Libra

Este é um dos períodos mais sinceros e libertadores do seu ano. O Anjo da Verdade te encoraja a olhar para dentro e admitir o que vinha sendo ignorado. Uma conversa importante pode colocar tudo em seu devido lugar e mudar a forma como você enxerga alguém ou algo essencial na sua vida. Essa revelação, ainda que desconfortável, vem para restaurar o equilíbrio que você tanto preza. Ao soltar o que estava te prendendo, você abre espaço para relações mais honestas e uma fase de decisões conscientes. A energia é de leveza e realinhamento emocional.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Peixes

Sua intuição sempre foi forte, mas agora ela se torna quase palpável. O Anjo da Verdade ilumina caminhos antes encobertos por confusão e te faz perceber quem realmente merece sua confiança. Situações antigas, talvez ligadas a promessas não cumpridas ou expectativas frustradas, se esclarecem de forma natural. No campo afetivo, esse movimento ajuda a curar ilusões e a enxergar o amor com mais maturidade. Profissionalmente, é hora de ouvir a voz interior antes de qualquer decisão. A partir deste domingo, o que parecia nebuloso se torna nítido, e você começa uma nova fase, guiado pela certeza e pela serenidade.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

