INVESTIGANDO

Dona de Mim: Filipa quase descobre o segredo mais sujo de Danilo

Atriz está sendo ajudada pelo jovem, mas começa a questionar seu conhecimento sobre assuntos do passado

Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:13

Filipa e Danilo em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Filipa (Cláudia Abreu) se deixará ser ajudada, mas não vai perder a racionalidade em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. A viúva se aproximará de Danilo (Felipe Simas) para conseguir desmascarar Jaques (Marcello Novaes), porém, esperta, ela desconfiará que o rapaz sabe demais sobre a morte de Abel (Tony Ramos). Assim, a personagem de Claudia Abreu ficará a um passo de descobrir o segredo mais sujo do ex-motorista.

Os dois terão uma conversa séria prevista para o capítulo desta segunda (17) e ela exigirá saber o que ele tem a dizer sobre Jacques. Tudo isso buscando entender como ele sabia que o irmão de Abel poderia estar dopando-a.

Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" 1 de 5

Danilo dirá que o personagem de Marcello Novaes só age por interesse, em tudo que faz em sua vida. A loira, então, para livrar da sua desconfiança de que ele pode estar do lado do crápula, pedirá ajuda de Danilo para colocar em prática um plano para fazer Jaques provar de seu próprio veneno.

Eles misturarão o conteúdo dos comprimidos que ele tem dado a Filipa num prato de comida e Jaques comerá tudo sem desconfiar. Em seguida, ele pegará no sono, o que comprovará a tese de que ele tem trocado os medicamentos de Filipa. A partir daí, Filipa e Danilo firmarão uma parceira se tornando novos comparsas.

Investigação

Porém, no capítulo de terça (18), Filipa iniciará sua investigação sobre Jacques e acabará chegando perto de descobrir que Danilo teve tudo a ver com o crime. O ex-motorista foi quem explicou a Jaques como cortar o freio de um carro.

Ao ser questionado sobre morte do personagem de Tony Ramos, ele preferirá se manter calado quanto a isso e dirá a Filipa que não sabe de nada. Ela, no entanto ,seguirá investigando.