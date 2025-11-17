'AMERICA'

Filme dirigido por cineasta baiano é grande aposta na temporada de premiações

Longa narra a história de Tom (Luca Castellani), um imigrante brasileiro em busca do sonho americano, e de Josh (Cheyenne Jackson), um escritor à procura de sua próxima história

America é o novo curta-metragem dirigido por Aly Muritiba Crédito: André Sances/Divulgação

Uma das apostas para a próxima temporada de premiações, o curta-metragem “America”, dirigido pelo cineasta Aly Muritiba, está em uma intensa agenda promocional. O curta vem sendo exibido nos EUA em sessões especiais, seguidas de Q&A’s com o elenco e a direção. Recentemente, o filme foi exibido no Variety Screening Series 2025, promovido pela revista Variety, e no THR Frontrunners, da The Hollywood Reporter - ambos em Los Angeles.

“America” narra a história de Tom (Luca Castellani), um imigrante brasileiro em busca do sonho americano, e de Josh (Cheyenne Jackson), um escritor à procura de sua próxima história. Quando os dois se encontram, o sonho de Tom parece se tornar realidade. No entanto, um policial se coloca em seu caminho. A produção ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Aly Muritiba é um nome conhecido da crítica e da imprensa internacionais. Seu longa-metragem “Deserto Particular” foi a submissão oficial do Brasil para o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022. Anos antes, em 2013, seu curta-metragem “A Fábrica” também foi pré-selecionado para o Oscar. Além disso, o cineasta dirigiu séries de sucesso para o streaming, como “Cangaço Novo” (Amazon Prime), “Irmandade” (Netflix) e “Cidade de Deus: A Luta Não Para” (HBO Max).

Luca Castellani, ator, produtor e empreendedor brasileiro-americano, faz sua estreia como protagonista em “America”. Ao seu lado está Cheyenne Jackson, ator e cantor indicado ao Grammy, conhecido por seus papéis em séries como "American Horror Story", "Call Me Kat" e "Descendants 3". O curta é uma produção da Muritiba Filmes, em coprodução com a Cinesthesia Factory e Aspen Studios.

