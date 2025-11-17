Acesse sua conta
Candinho se desespera, Dita é humilhada e Sandra surta em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (17)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:00

Em Êta Mundo Melhor!, Sandra irá tramar contra Candinho Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda-feira (17) de Êta Mundo Melhor!, a novela das 6 escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a história ganha novos desdobramentos.

Logo no início, Candinho tenta contar a verdade para Dita sobre a suposta gravidez de Zulma, mas Asdrúbal mais uma vez se mete e impede o rapaz de abrir o jogo. Enquanto isso, Zulma segue firme em sua farsa e chega a afirmar para Manoela que está esperando um filho de Candinho, deixando ainda mais dúvidas no ar.

Na mansão, o clima também não anda dos melhores. Ernesto percebe que Sandra está agindo de forma estranha e fica assustado com o comportamento imprevisível da vilã. As coisas se complicam ainda mais quando Estela começa a desconfiar da Baronesa Deschamps e se surpreende ao flagrar Ernesto ao lado dela. 

Adália se atrasa para sua apresentação com Dita, deixando a parceira nervosa. Para evitar que o público perca a paciência, Candinho tenta improvisar e distrair a plateia enquanto a amada espera a colega. Só que nada sai como planejado: Dita precisa subir ao palco sozinha e acaba vaiada, vivendo um dos momentos mais difíceis de sua trajetória.

Em meio a todo esse turbilhão, Zé dos Porcos e Maria Divina começam a repensar o futuro do relacionamento. Já as crianças da Casa dos Anjos entram em festa ao receber de volta Zenaide.

‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

