CAMPANHA COMEÇOU

Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e fãs projetam: 'Winner na área!'

Ator brasileiro é cotado à indicação de Melhor Ator em 2026, por 'O Agente Secreto'

Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:41

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

Uma foto do ator baiano Wagner Moura foi postada nas redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, nesta segunda-feira (17) e os brasileiros foram ao delírio. Após algumas horas, o post já soma mais 1 milhão e meio de visualizações. Nos comentários, os fãs pedem a indicação do ator ao prêmio de Melhor Ator por "O Agente Secreto", enquanto outros já garantem: "Oscar Winner na área!"

Até o presidente Lula comentou na publicação e o diretor da obra brasileira, Kleber Mendonça Filho, entrou na brincadeira com um referência ao seu próprio filme. "Raparigou!", escreveu ele, respondendo a pergunta que o personagem de Wagner Moura não quis responder no longa (Raparigou ou não raparigou?). A atriz Alice Carvalho também deixou sua presença marcada no post.

Wagner Moura é um dos cotados para concorrer ao prêmio em 2026 por sua atuação no filme de Kleber Mendonça Filho. A obra também foi escolhido para representar o Brasil no prêmio de Melhor Filme Internacional.

Ambientado nos anos 1970, O Agente Secreto acompanha a história de um professor universitário, interpretado por Moura, que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, enfrentando riscos durante a ditadura militar. No Festival de Cannes 2025, o baiano recebeu o prêmio de Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho o de Melhor Direção.

Veja repercussão:

Raparigou. — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) November 17, 2025