REALITY SHOW

Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

Boato sobre possível entrada da atriz no Camarote viralizou nas redes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09:34

A atriz Christiane Torloni Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A internet entrou em alvoroço na última terça-feira (23) com a possibilidade de Christiane Torloni integrar o elenco do Camarote do BBB 26. O rumor ganhou força rapidamente nas redes sociais, animando fãs do reality e da atriz. Mas a empolgação durou pouco: a equipe da artista tratou de desmentir a história de forma direta.

Em contato com a imprensa, a assessoria de Christiane foi categórica ao negar qualquer negociação ou convite para o programa da TV Globo. Segundo os representantes, a informação sequer precisaria ser confirmada com a atriz. “Isso não faz sentido nenhum”, afirmou um membro da equipe, destacando que a agenda profissional de Torloni inviabiliza completamente a participação no reality.

Atualmente, a atriz está envolvida com o espetáculo “Dois de Nós”, no qual divide o palco com Antônio Fagundes, Thiago Fragoso e Alexandra Martins. A peça, que já passou por apresentações na Europa, estreia em São Paulo no dia 15 de janeiro e segue em cartaz até maio. O cronograma entra em choque direto com o do BBB 26, que tem estreia prevista para 12 de janeiro e encerramento em abril.

Christiane Torloni 1 de 10

Para a equipe, não há margem para dúvidas. “Se ela está comprometida com a peça, não existe a menor possibilidade de estar no Big Brother”, reforçaram. A declaração encerra, ao menos por enquanto, as especulações que tomaram conta da internet e colocaram o nome de Christiane entre os mais comentados do dia.