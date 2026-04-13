NOVA NAMORADA?

Quem é a mulher que apareceu em clima de romance com Whindersson Nunes

Cliques com proximidade levantam rumores de affair e movimentam redes sociais após encontro com o humorista

Heider Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 22:17

Cliques de Whindersson Nunes com fotógrafa levantam rumores de novo romance Crédito: Reprodução

Whindersson Nunes voltou a chamar atenção nas redes sociais após surgir em clima de intimidade com uma mulher durante um encontro recente. As imagens rapidamente viralizaram e levantaram especulações sobre um possível novo romance do humorista.

Nos registros, o artista aparece ao lado da fotógrafa Luana Cardoso em momentos de proximidade. Em um dos cliques que mais repercutiram, Whindersson surge dando um “cheiro” nela, que reage sorrindo, o que aumentou ainda mais os rumores de affair.

A própria Luana Cardoso compartilhou registros do encontro e escreveu sobre o momento vivido ao lado do humorista, sem confirmar o relacionamento. “Eu não fazia ideia do que esse final de semana ia me entregar… mas foi sobre pessoas, conexões e momentos que fizeram sentido de um jeito que eu nem sei explicar. Algumas coisas simplesmente chegam quando a gente menos espera”, publicou.

Whindersson Nunes 1 de 9

Mas afinal, quem é Luana Cardoso? Natural de Santa Catarina, ela atua como fotógrafa há mais de uma década e mantém um perfil profissional nas redes sociais com cerca de 10 mil seguidores, onde divulga ensaios e trabalhos de bastidores. Discreta na vida pessoal, também possui uma conta privada voltada para amigos e familiares, onde se apresenta como mãe.

No campo amoroso, Whindersson Nunes não assume publicamente um relacionamento desde 2021, quando terminou o noivado com Maria Lina. Antes disso, ele foi casado com Luísa Sonza, em um relacionamento que chegou ao fim em 2020.