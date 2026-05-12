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Carta psicografada atribuída a MC Kevin traz recado emocionante para Deolane e revela quem foi o culpado por sua morte

Mensagem divulgada em canal no YouTube voltou a repercutir nas redes sociais cinco anos após a morte do cantor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 12:03

MC Kevin
MC Kevin Crédito: Reprodução

Uma carta psicografada atribuída ao cantor MC Kevin voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias. A mensagem, divulgada no canal Mark Ávila, no YouTube, traz supostos recados do funkeiro para a influenciadora Deolane Bezerra e para familiares.

MC Kevin morreu em maio de 2021, aos 23 anos, após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A investigação concluiu que a morte foi acidental.

MC Kevin

MC Kevin por Reprodução
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MC Kevin por Reprodução

Na carta atribuída ao cantor, ele afirma estar em paz e longe dos vícios.

“Entregue essa carta para a vida e diz para a vida que eu estou bem. Eu sempre disse que minha passagem aí na Terra seria breve”, diz um trecho da mensagem.

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O texto também menciona um processo de reconstrução espiritual. “Estou longe das drogas, longe dos vícios e estou me reconstruindo, em um mundo sem vícios, em um mundo melhor”, afirma outro trecho.

Uma das partes que mais chamou atenção dos fãs foi a suposta declaração direcionada a Deolane Bezerra. Na mensagem, atribuída ao cantor, ele assume a responsabilidade pelo acidente. “Eu sou o único culpado por minha morte”, diz a carta.

MC Kevin ficou conhecido nacionalmente por músicas como “Cavalo de Troia” e “Doutora” e era um dos nomes mais populares do funk paulista antes da morte.

Cartas psicografadas são consideradas manifestações de fé e espiritualidade e não possuem comprovação científica.

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