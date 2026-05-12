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Mãe de MC Kevin quer reabrir investigação sobre morte do cantor após novas teorias na web

Valquíria afirmou que pretende buscar respostas sobre o caso cinco anos após a morte do funkeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:24

Valquiria Nascimento e MC Kevin
Valquiria Nascimento e MC Kevin Crédito: Reprodução/Instagram

A mãe do cantor MC Kevin afirmou que pretende pedir a reabertura da investigação sobre a morte do artista, ocorrida em maio de 2021. O funkeiro morreu aos 23 anos após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A decisão foi anunciada por Valquíria nas redes sociais após novas especulações sobre o caso começarem a circular em páginas de rap e funk. Publicações recentes passaram a questionar a versão oficial da morte, apesar de a Polícia Civil do Rio de Janeiro ter concluído, na época, que não havia indícios de crime.

Em desabafo nas redes sociais, a mãe do cantor criticou pessoas que divulgam teorias sem apresentar provas.

MC Kevin

MC Kevin por Reprodução
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MC Kevin por Reprodução
MC Kevin por Reprodução
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MC Kevin por Reprodução

“Se vocês sabem quem matou o Kevin, fala pra mim, vai na delegacia denunciar. Manda o print, a conversa, o vídeo do dia que ele caiu”, afirmou.

Ela também disse que é a pessoa que mais deseja entender o que aconteceu no dia da morte do filho.

“Se tem uma pessoa que quer saber o que aconteceu no dia 16 de maio de 2021, essa pessoa sou eu”, declarou.

Já nesta segunda-feira (11), Valquíria apareceu em vídeo ao lado dos cantores MC PH e MC IG afirmando que pretende buscar uma nova análise do caso.

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“Eu estou disposta a fazer tudo o que for possível e impossível. Na época eu não tinha condições nenhuma de fazer nada. Hoje as coisas mudaram”, disse.

Ela ainda reforçou que quer descobrir o que realmente aconteceu com o filho.

“Vamos atrás da verdade porque a verdade é uma só. Eu quero saber o que aconteceu no dia 16 de maio de 2021”, afirmou.

MC IG também comentou a repercussão das teorias envolvendo a morte do cantor e disse que amigos e familiares ainda convivem com dúvidas sobre o caso.

“Para nós é doloroso estar vendo essas teorias. A gente quer a resolução disso mesmo”, declarou.

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