NOVELA DAS 9

Ataque armado e prisão agitam ‘Três Graças’ nesta sexta-feira (27)

Paulinho impede ataque armado, enquanto entrega à polícia e plano secreto movimentam o capítulo

Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 05:00

Ataque armado e prisão movimentam capítulo de ‘Três Graças’ nesta sexta Crédito: Divulgação/TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (27) de Três Graças chega com uma sequência intensa de acontecimentos que prometem mexer com a trama. Entre os destaques, um ataque armado frustrado e uma prisão decisiva elevam a tensão na novela.

Tudo começa quando Morena alerta Jairo após ver um homem armado em frente ao prédio de Paulinho. A situação rapidamente sai do controle quando Vicente aparece apontando uma arma, mas acaba sendo surpreendido por Paulinho, que reage a tempo e impede o pior.

Gerluce é presa em Três Graças 1 de 4

Enquanto isso, o cerco se fecha sobre os envolvidos no roubo da escultura. Viviane toma uma decisão inesperada e resolve se entregar à polícia, indo parar na cadeia ao lado de Gerluce, o que promete intensificar ainda mais os conflitos entre as duas.

Paralelamente, Arminda articula um plano estratégico ao se aproveitar da ideia de contratar um mordomo. A vilã consegue infiltrar Joaquim na casa de Ferette, mantendo o aliado por perto sem levantar suspeitas.