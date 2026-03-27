Ataque armado e prisão agitam ‘Três Graças’ nesta sexta-feira (27)

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 05:00
O capítulo desta sexta-feira (27) de Três Graças chega com uma sequência intensa de acontecimentos que prometem mexer com a trama. Entre os destaques, um ataque armado frustrado e uma prisão decisiva elevam a tensão na novela.
Tudo começa quando Morena alerta Jairo após ver um homem armado em frente ao prédio de Paulinho. A situação rapidamente sai do controle quando Vicente aparece apontando uma arma, mas acaba sendo surpreendido por Paulinho, que reage a tempo e impede o pior.
Gerluce é presa em Três Graças
Enquanto isso, o cerco se fecha sobre os envolvidos no roubo da escultura. Viviane toma uma decisão inesperada e resolve se entregar à polícia, indo parar na cadeia ao lado de Gerluce, o que promete intensificar ainda mais os conflitos entre as duas.
Paralelamente, Arminda articula um plano estratégico ao se aproveitar da ideia de contratar um mordomo. A vilã consegue infiltrar Joaquim na casa de Ferette, mantendo o aliado por perto sem levantar suspeitas.
A tensão também se espalha por outros núcleos. A delegada Marisa confronta Jairo e ameaça Juquinha, enquanto Kasper rompe com Júnior e o expulsa de casa.