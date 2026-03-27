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CRB x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 18:36

CRB 2x2 Vitória - Copa do Nordeste 2025
CRB 2x2 Vitória - Copa do Nordeste 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

CRB e Vitória se enfrentam neste sábado (28), às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir CRB x Vitória ao vivo

A partida entre CRB e Vitória terá transmissão ao vivo por SBT (TV aberta) e SportyNet (YouTube).

CRB

Na3ª colocação do Grupo B, o CRB vem de empate sem gols na estreia da Copa do Nordeste contra o Itabaiana e ainda busca a primeira vitória na competição. Em meio a um calendário apertado, o técnico Eduardo Barroca poupou parte dos titulares no jogo de abertura e agora vai com força máxima. Para o duelo, no entanto, o Galo terá os desfalques de Geovane e Thiago.

Vitória

Na lanterna do Grupo A, o Vitória vem de derrota por 2x1 na estreia, quando utilizou uma equipe totlamente alternativa, e agora aposta em força máxima para reagir na competição. O técnico Jair Ventura já garantiu que voltará com a equipe titular para recuperar os pontos perdidos. Mas o Rubro-Negro não poderá contar Claudinho, Alexandre Fintelman, Pedro Henrique, Marinho, Renzo López, Rúben Ismael, Dudu e Edu, todos lesionados.

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Prováveis escalações de CRB x Vitória

CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick e Matheuzinho; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. 

Ficha do Jogo

Jogo: CRB x Vitória

  • Jogo: CRB x Vitória
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Rodada: 2ª rodada
  • Data: Sábado, 28 de março de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió - AL
  • Onde assistir: SBT (TV aberta) e SportyNet (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)
  • Assistentes: Ivanildo Gonçalves da Silva (MA) e Rafael Costa Pinheiro (MA)

Tags:

Vitória Copa do Nordeste

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