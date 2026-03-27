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Em final de carreira, Osvaldo sonha com Copa do Nordeste e projeta legado no Vitória

Atacante foi o responsável por marcar o único gol do Leão diante do Botafogo-PB na estreia do Nordestão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:12

Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste
Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

Com os títulos da Série B do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Baiano já garantidos no currículo vestindo a camisa rubro-negra, o atacante Osvaldo já tem seu espaço assegurado na galeria de ídolos recentes do Vitória. No entanto, para o experiente jogador, a aproximação do momento de pendurar as chuteiras não é sinônimo de conformismo. Em entrevista realizada nesta sexta-feira (27), o atleta deixou claro que a sede por conquistas continua e apontou a Copa do Nordeste como o grande desejo para coroar sua trajetória no clube.

"Fica marcado na história do clube, mas o grande jogador quer sempre mais, nunca se acomoda. Comigo não é diferente, quero conquistar mais coisas aqui com o Vitória e tem essa grande possibilidade que é a Copa do Nordeste. É uma competição que eu já ganhei, sei como é e sei o quanto vai ser importante para o clube voltar a vencer depois de quase 16 anos", destacou Osvaldo.

Relembre a passagem de Osvaldo pelo Vitória

Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira / EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo comemora gol marcado pelo Vitória sobre o Bahia de Feira por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Arisson Marinho
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por ARISSON MARINHO / CORREIO
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECVitória
Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
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Osvaldo em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Sendo o único representante da Série A na competição regional deste ano, o Vitória carrega um favoritismo natural, mas também a pressão de administrar o calendário. O atacante reconhece que a prioridade financeira e de planejamento a longo prazo da diretoria é a permanência e a estabilidade no Campeonato Brasileiro, mas ressalta que o elenco vê o Nordestão como uma chance de ouro.

"Não é uma pressão, é um privilégio poder ter a chance de conquistar um título tão importante. A gente sabe da dificuldade dos outros campeonatos, como Copa do Brasil e Brasileiro, para conquistar título. Essa possibilidade da Copa do Nordeste caiu no nosso colo. Claro, respeitando as outras equipes, mas somos a equipe de Série A. Temos a consciência de que temos condições e uma grande responsabilidade", afirmou.

Veja imagens da derrota do Vitória para o Botafogo-PB

Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
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Vitória x Botafogo-PB - 1ª rodada Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV

A equipe comandada por Jair Ventura vem buscando ajustes. Na última partida contra o Botafogo-PB, a derrota passou, segundo Osvaldo, por um "apagão" de quatro minutos, e não apenas pelo desentrosamento de um time recheado de garotos da base e peças alternativas. "No futebol de alto rendimento, quando a gente se desliga, acaba sofrendo. Vinha sendo um grande primeiro tempo", definiu.

Apesar do revés coletivo, Osvaldo voltou a balançar as redes, atuando de forma mais centralizada, como um homem de referência no ataque — uma função que remete aos seus primeiros passos no futebol profissional, ainda no Ceará. "É uma função que gosto. Lógico que não fiz a vida toda, mas acho que consigo desempenhar bem e ajudar de alguma forma se o professor contar comigo", contou.

Como uma das principais vozes de liderança do vestiário, Osvaldo reflete não apenas sobre os próximos jogos, mas sobre o impacto de sua passagem por Salvador e como deseja ser lembrado quando o inevitável fim da carreira chegar. "A gente sempre sonha em uma despedida inesquecível. Desde a minha chegada ao Vitória, tenho tido grandes momentos. Sempre converso em off que tenho o grande desejo de pôr o clube para jogar uma Libertadores", revelou.

"Graças a Deus, tenho marcado minha história no clube. Espero, quem sabe no meu último jogo, ver o Barradão cheio e deixar um grande legado, boas lembranças. Hoje, meu filho, minha filha e minha esposa estão muito adaptados à cidade. Ver minha família bem e me ver feliz é o que marca e o que vai ficar para a história", finalizou. O atacante volta a campo neste sábado (28), quando o Vitória enfrenta o CRB.

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