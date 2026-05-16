RB Bragantino x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

  • Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de maio de 2026 às 16:58

Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Red Bull Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo (17), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes que tentam reagir após caminhos distintos na Copa do Brasil. Enquanto o Leão chega embalado pela classificação sobre o Flamengo, o Massa Bruta tenta superar a eliminação para o Mirassol e voltar a vencer na temporada.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Vitória ao vivo

A partida entre Red Bull Bragantino e Vitória terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
1 de 14
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Red Bull Bragantino

O Bragantino chega pressionado após a eliminação para o Mirassol na Copa do Brasil. Depois de empatar o primeiro confronto por 1x1, a equipe paulista acabou derrotada por 2x1 fora de casa e deu adeus à competição.

No Brasileirão, o Massa Bruta também vem de tropeço. A equipe perdeu para o Santos por 2x0 na última rodada e permaneceu com 20 pontos, ocupando a 7ª colocação na tabela.

Para o confronto diante do Vitória, o técnico Vágner Mancini segue com problemas no departamento médico. Davi Gomes, Fabricio, Guzman Rodriguez e Matheus Fernandes continuam fora da equipe.

Vitória

O Vitória vive momento positivo na temporada e chega motivado após eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2x1, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Barradão e garantiu vaga nas oitavas de final da competição nacional.

No Campeonato Brasileiro, o Leão também atravessa sequência consistente. A equipe vem de goleada por 4x1 sobre o Coritiba e empate em 2x2 com o Fluminense, resultados que deixaram o clube na 10ª posição, com 19 pontos.

O técnico Jair Ventura contará com retornos importantes para a partida. Matheuzinho, Erick e Cacá voltam a ficar à disposição após desfalcarem a equipe na Série A. Em contrapartida, Ramon e Renato Kayzer estão suspensos, enquanto Nathan Mendes e Luan Cândido não podem atuar por questões contratuais, já que pertencem ao Bragantino.

Prováveis escalações de Red Bull Bragantino x Vitória

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Herrera, Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Caíque e Janderson; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Red Bull Bragantino x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 16ª rodada
  • Data: Domingo, 17 de maio de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista - SP
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
  • Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
  • VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

