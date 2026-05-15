Saiba quem o Vitória pode enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil e quando será o sorteio

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Pedro Carreiro
Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:50
O Vitória está entre os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 após uma virada histórica no Barradão. Depois de perder o jogo de ida por 2x1, no Maracanã, o Rubro-Negro baiano venceu por 2x0 diante da torcida e garantiu a classificação com 3x2 no placar agregado.
Possiveis adversários do Vitórias nas oitavas de final da Copa do Brasil
O adversário do Leão nas oitavas será definido no dia 26 de maio, quando a Confederação Brasileira de Futebol realizará o sorteio das oitavas de final, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Diferente das fases anteriores, não haverá divisão por potes, o que permite ao Vitória enfrentar qualquer uma das outras 15 equipes classificadas.
Além da vaga nas oitavas, o Leão da Barra já acumula cerca de R$ 5 milhões em premiações na atual edição da competição. O valor inclui aproximadamente R$ 2 milhões pela participação na quinta fase e mais R$ 3 milhões pela classificação. Caso avance novamente, o clube poderá embolsar mais R$ 4 milhões.