LEÃO SEGUE NA BRIGA

Saiba quem o Vitória pode enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil e quando será o sorteio

Leão da Barra pode enfrentar qualquer um dos outros 15 classificados

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:50

Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

O Vitória está entre os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 após uma virada histórica no Barradão. Depois de perder o jogo de ida por 2x1, no Maracanã, o Rubro-Negro baiano venceu por 2x0 diante da torcida e garantiu a classificação com 3x2 no placar agregado.

Possiveis adversários do Vitórias nas oitavas de final da Copa do Brasil 1 de 15

O adversário do Leão nas oitavas será definido no dia 26 de maio, quando a Confederação Brasileira de Futebol realizará o sorteio das oitavas de final, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Diferente das fases anteriores, não haverá divisão por potes, o que permite ao Vitória enfrentar qualquer uma das outras 15 equipes classificadas.