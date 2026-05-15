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Saiba quem o Vitória pode enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil e quando será o sorteio

Leão da Barra pode enfrentar qualquer um dos outros 15 classificados

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:50

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

O Vitória está entre os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 após uma virada histórica no Barradão. Depois de perder o jogo de ida por 2x1, no Maracanã, o Rubro-Negro baiano venceu por 2x0 diante da torcida e garantiu a classificação com 3x2 no placar agregado.

Possiveis adversários do Vitórias nas oitavas de final da Copa do Brasil

Corinthians por Reprodução
Atlético-MG por Reprodução
Internacional por Reprodução
Atlhetico-PR por Reprodução
Grêmio por Reprodução
Vasco da Gama por Reprodução
Santos por Reprodução
Fortaleza por Reprodução
Juventude por Reprodução
Fluminense (Brasil) por Reprodução
Cruzeiro (Brasil) por Reprodução
Palmeiras (Brasil) por Reprodução
Remo por Reprodução
Chapecoense por Reprodução
Mirassol (Brasil) por Reprodução
1 de 15
Corinthians por Reprodução

O adversário do Leão nas oitavas será definido no dia 26 de maio, quando a Confederação Brasileira de Futebol realizará o sorteio das oitavas de final, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Diferente das fases anteriores, não haverá divisão por potes, o que permite ao Vitória enfrentar qualquer uma das outras 15 equipes classificadas.

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Além da vaga nas oitavas, o Leão da Barra já acumula cerca de R$ 5 milhões em premiações na atual edição da competição. O valor inclui aproximadamente R$ 2 milhões pela participação na quinta fase e mais R$ 3 milhões pela classificação. Caso avance novamente, o clube poderá embolsar mais R$ 4 milhões.

Tags:

Vitória Copa do Brasil

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